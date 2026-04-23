भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर

1 . मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु (Mumbai Trans Harbour Link, Atal Setu)

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मुंबई में समुद्र पर बने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम भी जाना है. ये भारत के सबसे बड़ा पुल है. इसकी लंबाई करीब 21.8 किलोमीटर है.

