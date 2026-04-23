FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में अब से इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! घर से निकलने से पहले जान लीजिए नया नियम

दिल्ली में अब से इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! घर से निकलने से पहले जान लीजिए नया नियम

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

Jharkhand JAC Board 10th Toppers List: कितने नंबर लाकर झारखंड 10वीं बोर्ड की टॉपर बनीं प्रियांशु और शिवांगी? यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

कितने नंबर लाकर झारखंड 10वीं बोर्ड की टॉपर बनीं प्रियांशु और शिवांगी? यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

HomePhotos

एजुकेशन

भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर

भारत में कई बड़े और शानदार पुल बने हुए हैं और ये पुल समुद्र और नदी पर बने हैं, जो भारत के कई राज्यों को अलग-अलग राज्यों और शहर से जोड़ते हैं. आइए जानते हैं कि समुद्र और नदी पर बने हुए 5 सबसे बड़े ब्रिज कौन से हैं?

मोहम्मद साबिर | Apr 23, 2026, 05:54 PM IST

1.मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु (Mumbai Trans Harbour Link, Atal Setu)

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु (Mumbai Trans Harbour Link, Atal Setu)
1

मुंबई में समुद्र पर बने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम भी जाना है. ये भारत के सबसे बड़ा पुल है. इसकी लंबाई करीब 21.8 किलोमीटर है. 
 

Advertisement

2.भूपेन हजारिका सेतु, ढोला-सादिया पुल (Dhola-Sadiya Bridge)

भूपेन हजारिका सेतु, ढोला-सादिया पुल (Dhola-Sadiya Bridge)
2

ब्रह्मापुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है. इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है. 
 

3.दिबांग रिवर ब्रिज (Dibang River Bridge)

दिबांग रिवर ब्रिज (Dibang River Bridge)
3

अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी के ऊपर बना सिकंग ब्रिज भारत का नदी पर बना दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है. इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है. 
 

4.महात्मा गांधी सेतु (Mahatma Gandhi Bridge)

महात्मा गांधी सेतु (Mahatma Gandhi Bridge)
4

गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु ब्रिज बिहार के पटना और हाजीपुर से जोड़ता है. इसकी लंबाई करीब 5.75 किलोमीटर है. 
 

TRENDING NOW

5.बांद्रा-वर्ली सी लिंक (Bandra-Worli Sea Link)

बांद्रा-वर्ली सी लिंक (Bandra-Worli Sea Link)
5

महाराष्ट्र के मुंबई के माहिम बे पर बना बांद्रा-वर्ली सी लिंक (राजीव गांधी सागर सेतु) ब्रिज लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. इसकी लंबाई कुल 5.57 किलोमीटर है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?
Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?
भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर
भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर
पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...
पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
Numerology: मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है
MORE
Advertisement