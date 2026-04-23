भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर

एजुकेशन
मोहम्मद साबिर | Apr 23, 2026, 05:54 PM IST
1.मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु (Mumbai Trans Harbour Link, Atal Setu)
मुंबई में समुद्र पर बने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम भी जाना है. ये भारत के सबसे बड़ा पुल है. इसकी लंबाई करीब 21.8 किलोमीटर है.
2.भूपेन हजारिका सेतु, ढोला-सादिया पुल (Dhola-Sadiya Bridge)
ब्रह्मापुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है. इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है.
3.दिबांग रिवर ब्रिज (Dibang River Bridge)
अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी के ऊपर बना सिकंग ब्रिज भारत का नदी पर बना दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है. इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है.
4.महात्मा गांधी सेतु (Mahatma Gandhi Bridge)
गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु ब्रिज बिहार के पटना और हाजीपुर से जोड़ता है. इसकी लंबाई करीब 5.75 किलोमीटर है.
5.बांद्रा-वर्ली सी लिंक (Bandra-Worli Sea Link)
महाराष्ट्र के मुंबई के माहिम बे पर बना बांद्रा-वर्ली सी लिंक (राजीव गांधी सागर सेतु) ब्रिज लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. इसकी लंबाई कुल 5.57 किलोमीटर है.