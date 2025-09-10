DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा

8 . प्रेरणा से भरी हुई है आईएफएस आलोक रंजन की सफलता की कहानी

यूपीएससी टॉपर से आईएफएस बनने का आलोक रंजन झा का सफर व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा है. यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है जो समाज में बदलाव के लिए इस तरह की सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं. उनका करियर इस बात का उदाहरण है कि कैसे सिविल सेवाएं न केवल राष्ट्रीय शासन के लिए जरूरी हैं, बल्कि विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति को भी आकार दे सकती हैं.

