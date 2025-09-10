DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 10, 2025, 10:55 AM IST
1. 2001 में आलोक रंजन झा ने टॉप की थी यूपीएससी
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करना किसी उपलब्धि से कम नहीं है. साल 2001 में आलोक रंजन झा ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से इस उपलब्धि को हासिल किया है. जहां कई टॉपर्स आईएएस सेवा को चुनते हैं, वहीं आलोक रंजन झा ने आईएफएस में शामिल होकर एक अलग रास्ता चुना जो वैश्विक मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व और समर्पण को दर्शाता है.
2.DU-JNU से की है पढ़ाई
पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले आलोक रंजन झा ने दिल्ली में हायर स्टडीज की. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से राजनीति विज्ञान में बीए और एमए किया और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमफिल किया.
3.हिंदू कॉलेज में पढ़ाया पॉलिटिकल साइंस
यूपीएससी में सफलता से पहले उन्होंने हिंदू कॉलेज में राजनीति विज्ञान भी पढ़ाया. इस भूमिका ने उनकी शैक्षणिक नींव को आकार दिया और उनकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को निखारा. यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है जिसमें व्यापक ज्ञान और अटूट एकाग्रता की आवश्यकता होती है.
4.यूपीएससी टॉप करने के बावजूद क्यों आईएएस नहीं बने आलोक रंजन झा
यूपीएससी में आलोक रंजन झा की सफलता उनकी बुद्धिमत्ता, तैयारी और दृढ़ता का प्रमाण थी. आईएफएस का चयन न केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने के उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है.
5.आलोक रंजन ने किया विदेश सेवा का चुनाव
आईएफएस बनकर आलोक रंजन ने एक ऐसे करियर में कदम रखा, जिसमें कूटनीति, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और रणनीतिक कौशल की आवश्यकता होती है. संधियों पर बातचीत करने और कांसुलर सेवाओं के प्रबंधन से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने तक देश की विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है.
6.क्यों भारत की पसंदीदा जॉब्स में से एक है आईएफएस?
आईएफएस बनने के उनके फैसले ने भारत के प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक पेशे के रूप में कूटनीति की बढ़ती अपील को भी रेखांकित किया. आईएफएस वैश्विक शांति, सहयोग और सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है.
7.फिलहाल कहां पोस्टेड हैं आईएफएस आलोक रंजन झा?
फिलहाल आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हैं. इससे पहले वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे.
8.प्रेरणा से भरी हुई है आईएफएस आलोक रंजन की सफलता की कहानी
यूपीएससी टॉपर से आईएफएस बनने का आलोक रंजन झा का सफर व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा है. यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है जो समाज में बदलाव के लिए इस तरह की सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं. उनका करियर इस बात का उदाहरण है कि कैसे सिविल सेवाएं न केवल राष्ट्रीय शासन के लिए जरूरी हैं, बल्कि विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति को भी आकार दे सकती हैं.
