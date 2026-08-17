भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी

6 . नाइजर का राष्ट्रीय ध्वज

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नाइजर का राष्ट्रीय ध्वज भी नारंगी, सफेद और हरे रंग से बना है. लेकिन इसका डिजाइन भारत और आइवरी कोस्ट दोनों से अलग है. इसमें तीन समान चौड़ाई वाली क्षैतिज पट्टियां हैं. सबसे ऊपर नारंगी, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है. सफेद पट्टी के बीच में नारंगी रंग का एक गोलाकार चक्र बना होता है. इसका ऊपरी नारंगी रंग देश के उत्तर में फैले सहारा रेगिस्तान की ओर संकेत करता है, जबकि हरा रंग दक्षिणी हिस्से की हरियाली और कृषि भूमि से जुड़ा है. बीच का सफेद रंग शांति और पवित्रता की भावना को दर्शाता है. सफेद पट्टी के बीच बना नारंगी गोला सूर्य का प्रतीक माना जाता है.