हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 22, 2025, 12:22 PM IST
1.यूपीएससी की सबसे बहादुर कैंडिडेट से मिलिए
UPSC की सिविल सेवा परीक्षाकी तैयारी कर रहे कई स्टूडेंट्स के पास शेयर करने के लिए कई प्रेरणादायक कहानियां हैं. लेकिन केरल की यूपीएससी कैंडिडेट लतीशा अंसारी ने दृढ़ संकल्प और साहस को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया. इस लड़की ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यह परीक्षा दी.
2.इस दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थीं लतीशा
लतीशा का जन्म दुर्लभ हड्डी रोग और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ हुआ था. इस बीमारी ने उनके शरीर का विकास रोक दिया. वह ठीक से चल भी नहीं सकती थीं लेकिन उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा. उनके पिता ने भी उनका पूरा साथ दिया और स्कूल से कॉलेज तक उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने दिया.
3.ऑक्सीजन सपोर्ट से सांस लेने को हुईं मजबूर
लतीशा ने भी अपने पिता के विश्वास को कभी नहीं तोड़ा और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं और यूपीएससी पास करने का सपना देखा. लेकिन तभी ज़िंदगी ने उन्हें एक और मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया. उनकी बीमारी और भी गंभीर हो गई और इससे उनके फेफड़े प्रभावित हुए और सांस लेने के लिए उन्हें लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी.
4.साल 2019 में दिया यूपीएससी का एग्जाम
उनकी हालत में कोई और होता तो अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देता लेकिन लतीशा एक बहादुर लड़की थीं. उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी. साल 2019 में वह यूपीएससी की परीक्षा देने गईं और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उन्होंने यह एग्जाम दिया.
5.ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिया पेपर
इस लड़की को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि परीक्षा हॉल में उसकी उपस्थिति दूसरों को कैसी लगेगी. उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने पेपर पर केंद्रित किया. ऑक्सीजन मशीन उनके बगल में काम करती रही और उन्होंने कठिन सवालों के जवाब दिए.
6.एग्जाम के तुरंत बात अस्पताल में होना पड़ा भर्ती
परीक्षा में अपनी अदम्य हिम्मत के साथ लतीशा ने अपने सपने के लिए डटकर मुकाबला किया और साबित कर दिया कि आपकी सीमाएं नहीं बल्कि आपकी दृढ़ता ही आपका रास्ता तय करती है. परीक्षा देने के तुरंत बाद लतीशा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.