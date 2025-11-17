दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 17, 2025, 11:03 AM IST
1.दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ पांच देश ही हैं जिनका नाम D अक्षर से शुरू होता है. ये देश अपने आप में खूबसूरत हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. आगे की स्लाइड में जानें इन देशों के नाम...
2.Democratic Republic of Congo
DRC अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो अपने विशाल वर्षावनों और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है. यह देश कोबाल्ट और हीरे जैसे खनिजों से भरपूर है. हालांकि इस देश को राजनीतिक स्थिरता और संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.
3.Djibouti
जिबूटी लाल सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित एक छोटा द्वीप राष्ट्र है. इसका शुष्क भूदृश्य और तटीय सुंदरता, अरब और अफ्रीकी संस्कृतियों का मिश्रण इसे पूर्वी अफ्रीका का एक आकर्षण क्षेत्र बनाते हैं.
4.Denmark
डेनमार्क एक अद्भुत स्कैंडिनेवियाई देश है जो अपने समृद्ध इतिहास और उच्च जीवन स्तर के लिए प्रसिद्ध है. यह देश अपने खूबसूरत समुद्री तटों और हैंस क्रिश्चियन एंडरसन(डेनिश लेखक) की परियों की कहानियों के लिए मशहूर है. इसकी राजधानी कोपेनहेगन अपनी साइकलिंग संस्कृति के लिए ग्लोबल लेवल प्रसिद्ध है.
5.Dominica
कैरिबियन में स्थित डोमिनिका एक खूबसूरत द्वीप राष्ट्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है जिसमें ज्वालामुखी, वर्षावन और झरने शामिल हैं. इसे कैरिबियन का प्राकृतिक द्वीप भी कहा जाता है.
6.Dominican Republic
डोमिनिकन गणराज्य हैती के साथ हिस्पानियोला द्वीप शेयर करता है और अपने सुंदर समुद्र तटों, समृद्ध औपनिवेशिक इतिहास और रंगीन संस्कृति के लिए जाना जाता है. इसकी राजधानी सैंटों डोमिंगो यहां के सबसे पुराने शहरों में से एक है.