दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?

7 . यहां का एजुकेशन सिस्टम है खास

लक्ज़मबर्ग की शिक्षा प्रणाली की स्थापना 1912 में हुई थी और इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ. इस देश में सोलह साल से कम आयु के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन अनिवार्य है. यहां पढ़ाई की अवधि कुल 11 वर्ष है. इस अवधि में दो साल का प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी शामिल है.