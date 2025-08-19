दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?

Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 19, 2025, 09:59 AM IST
1.हायर स्टडीज के लिए विश्वविद्यालयों पर निर्भर हैं सारे देश
हर देश अपने एजुकेशन सिस्टम के सिद्धांतों को अपने मानकों के मुताबिक चुनता है. अगर दुनियाभर के देशों के एजुकेशन सिस्टम पर गौर करें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर देश हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज पर निर्भर हैं.
2.इन देशों में नहीं है एक भी यूनिवर्सिटी
लेकिन दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां कोई रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है. इन देशों की शिक्षा प्रणाली एक औसत देश से काफी अलग है. कुल मिलाकर दुनियाभर में दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा के अंदर कोई यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं है.
3.वेटिकन सिटी में नहीं है एक भी यूनिवर्सिटी
दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां हायर एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है. यहां रहने वाले नागरिकों को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश या पड़ोसी देश में भेजना पड़ता है.
4.प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की भी है कमी
अपनी सीमित जनसंख्या के कारण इसका शासी निकाय अधिकतर पादरियों से बना है. इस देश में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों का भी अभाव है. प्राइमरी स्कूल नहीं होने के बावजूद इसकी शासी संस्था 15 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों का प्रभारी है.
5.पादरी तैयार करता है वेटिकन सिटी का ये कॉलेज
इथियोपियन कॉलेज को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर संस्थान वेटिकन के बाहर स्थित हैं. वेटिकन सिटी स्थित इथियोपियन कॉलेज युवा अफ़्रीकी पुरुषों को पादरी बनने के लिए तैयार करता है.
6.लक्ज़मबर्ग में भी नहीं हैं एक भी यूनिवर्सिटी
वेटिकन सिटी के अलावा लक्ज़मबर्ग एक और ऐसा देश है जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं है. इस देश में चार इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका स्वामित्व राज्य के पास है. हालांकि इन इंस्टीट्यूट्स को यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहा जाता है.
7.यहां का एजुकेशन सिस्टम है खास
लक्ज़मबर्ग की शिक्षा प्रणाली की स्थापना 1912 में हुई थी और इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ. इस देश में सोलह साल से कम आयु के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन अनिवार्य है. यहां पढ़ाई की अवधि कुल 11 वर्ष है. इस अवधि में दो साल का प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी शामिल है.
8.प्री-स्कूल में मिलता है फ्री एजुकेशन
सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के शुरुआती चरण चार से छह साल के बच्चों के लिए प्रीस्कूल होते हैं. अगला चरण अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है. यह शिक्षा छह साल (6-12 साल) तक चलती है. इस चरण में शिक्षा निःशुल्क होती है. स्कूल निजी या सार्वजनिक दोनों तरह के हो सकते हैं.
9.तीन विदेशी भाषाओं में पारंगत होते हैं इस देश के बच्चे
एक बच्चा बारह साल की उम्र से तीन साल के लिए सेकेंडरी स्कूल में जाता है. देश में सेकेंडरी एजुकेशन दो तरह की होती है सामान्य शिक्षा और माध्यमिक तकनीकी शिक्षा. यहां के स्टूडेंट्स कम से कम तीन विदेशी भाषाओं में पारंगत होते हैं.
