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भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती

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भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती

भारत में आम की खेती सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों किसानों की आय का बड़ा स्रोत भी है. आज हम आपको भारत के टॉप 5 राज्यों के बारे में बताएंगे जहां आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है...

Jaya Pandey | May 22, 2026, 10:13 PM IST

1.भारत का कौन-सा स्टेट कहलाता है किंग ऑफ मैंगो?

भारत का कौन-सा स्टेट कहलाता है किंग ऑफ मैंगो?
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दुनिया में सबसे ज्यादा आमों का उत्पादन भारत में होता है इसलिए इसे आमों का देश कहना गलत नहीं होगा. आम के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 40–45% है. यहां की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और मौसम आम की सैकड़ों किस्मों की खेती के लिए अनुकूल हैं. अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, तोतापुरी और बंगनपल्ली जैसे आम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किए जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है और कौन सा स्टेट किंग ऑफ मैंगो कहलाता है.
(Image: AI Generated)

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2.यूपी में उगाई जाती हैं आम की सबसे ज्यादा किस्में

यूपी में उगाई जाती हैं आम की सबसे ज्यादा किस्में
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आम के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है. सरकारी कृषि आंकड़ों के अनुसार, राज्य भारत के कुल आम उत्पादन में करीब 25–27% हिस्सेदारी रखता है और यहां आम की सबसे ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं. यहां दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी लोकप्रिय किस्में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं. खासतौर पर मलिहाबाद का दशहरी आम देश और विदेश में अपनी मिठास और खुशबू के लिए मशहूर है. उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन और गर्म मौसम आम की खेती के लिए बेहद अनुकूल माने जाते हैं.
(Image Credit: Canva)

3.दूसरे नंबर पर है साउथ का आंध्र प्रदेश

दूसरे नंबर पर है साउथ का आंध्र प्रदेश
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आम उत्पादन में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है. यह राज्य हर साल बड़ी मात्रा में आम पैदा करता है और देश के उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20% है. यहां बंगनपल्ली, तोतापुरी और सफेदा जैसी किस्में प्रमुख हैं. यह राज्य सिर्फ ताजे आम ही नहीं, बल्कि आम के पल्प, जूस और प्रोसेस्ड उत्पादों के लिए भी जाना जाता है. आंध्र प्रदेश के कई इलाके आम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र बन चुके हैं.
(Image Credit: Canva)
 

4.कर्नाटक है तीसरा किंग

कर्नाटक है तीसरा किंग
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इसके बाद तीसरे नंबर पर कर्नाटक का नाम आता है. यह राज्य अपने स्वादिष्ट अल्फोंसो और बादामी आम के लिए प्रसिद्ध है. राज्य में हर साल लाखों मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है. यहां की जलवायु और मिट्टी अल्फोंसो जैसी प्रीमियम किस्मों के लिए उपयुक्त मानी जाती है. कर्नाटक से आम का निर्यात भी बड़े स्तर पर किया जाता है.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.बिहार की इन किस्मों को देशभर में किया जाता है पसंद

बिहार की इन किस्मों को देशभर में किया जाता है पसंद
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बिहार भी आम उत्पादन में प्रमुख राज्यों में शामिल है. यहां खासतौर पर जर्दालु, मालदा और चौसा जैसी किस्में उगाई जाती हैं. भागलपुर का जर्दालु आम अपनी अलग खुशबू और स्वाद के कारण देशभर में काफी प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है.
(Image Credit: Canva)

6.केसर आम के लिए मशहूर है गुजरात

केसर आम के लिए मशहूर है गुजरात
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गुजरात अपने प्रसिद्ध केसर आम के लिए जाना जाता है. खासकर गिर क्षेत्र में उगने वाला केसर आम देशभर में लोकप्रिय है. इसकी मिठास, गहरा नारंगी रंग और खुशबू इसे खास बनाती है. गुजरात में आम का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और यहां से निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है.
(Image Credit: Canva)

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