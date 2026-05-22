भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती

1 . भारत का कौन-सा स्टेट कहलाता है किंग ऑफ मैंगो?

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दुनिया में सबसे ज्यादा आमों का उत्पादन भारत में होता है इसलिए इसे आमों का देश कहना गलत नहीं होगा. आम के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 40–45% है. यहां की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और मौसम आम की सैकड़ों किस्मों की खेती के लिए अनुकूल हैं. अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, तोतापुरी और बंगनपल्ली जैसे आम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किए जाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है और कौन सा स्टेट किंग ऑफ मैंगो कहलाता है.

(Image: AI Generated)