अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

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Jaya Pandey | Jul 16, 2026, 05:08 PM IST
1.हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है?
अफ्रीका एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है. यह अपने प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है. इस महाद्वीप के पूर्वी छोर पर एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' कहा जाता है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका कोई एक देश नहीं है बल्कि यह कई देशों से मिलकर बना एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और भू-राजनीतिक इलाका है.
(All Image Credit: Wikimedia Commons)
2.कहां स्थित है हॉर्न ऑफ अफ्रीका?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमाली प्रायद्वीप भी कहा जाता है. अफ्रीकी महाद्वीप का यह सबसे पूर्वी हिस्सा अदन की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है. इसका बाहरी आकार समुद्र की ओर निकले हुए सींग जैसा दिखाई देता है और इसलिए इसे 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' नाम दिया गया. क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में गिना जाता है.
3.हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं कौन-कौन से देश?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार प्रमुख देश सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती हैं. इस इलाके का महत्व सिर्फ इसकी भौगोलिक बनावट तक सीमित नहीं है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के बेहद करीब है. इसके उत्तर में लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य है, जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का अहम रास्ता है. इस वजह से इस इलाके का पूरी दुनिया के लिए का सामरिक और आर्थिक महत्व है.
4.हॉर्न ऑफ अफ्रीका की खास बातें
हॉर्न ऑफ अफ्रीका की भौगोलिक विविधता भी इसे खास बनाती है. यहां ऊंचे पर्वत, ज्वालामुखीय क्षेत्र, विशाल पठार, रेगिस्तान और लंबी समुद्री तटरेखाएं देखने को मिलती हैं. इथियोपिया का ऊंचा पठार, सोमालिया का फैला हुआ समुद्री तट और इरिट्रिया का लाल सागर तट इस इलाके की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं. यहां जलवायु भी अलग-अलग क्षेत्रों में काफी भिन्न है. कहीं शुष्क रेगिस्तानी परिस्थितियां हैं तो कहीं ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडा मौसम मिलता है.
5.इतिहास में किन-किन नामों से जाना जाता था हॉर्न ऑफ अफ्रीका?
इतिहास में हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कई नामों से जाना जाता था. प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों ने यहां मिलने वाले लोबान, गंधरस और मसालों के कारण इसे 'रेजियो एरोमैटिका' और 'रेजियो सिनामोनिफोरा' जैसे नाम दिए थे. वहीं, मध्यकाल में इसे 'बिलाद अल-बरबर' के नाम से भी जाना जाता था. हॉर्न ऑफ अफ्रीका आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है.