अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

3 . हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं कौन-कौन से देश?

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हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार प्रमुख देश सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती हैं. इस इलाके का महत्व सिर्फ इसकी भौगोलिक बनावट तक सीमित नहीं है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के बेहद करीब है. इसके उत्तर में लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य है, जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का अहम रास्ता है. इस वजह से इस इलाके का पूरी दुनिया के लिए का सामरिक और आर्थिक महत्व है.