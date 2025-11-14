बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड

1 . देश का बिना नाम का रेलवे स्टेशन

1

अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया है तो आपने हर स्टेशन पर लगा हुआ एक पीला बोर्ड जरूर देखा होगा जिसपर स्टेशन का नाम और उसका कोड लिखा होता है. इस पीले बोर्ड से यात्रियों को पता चलता है कि वह किस जगह पर पहुंचे हैं. लेकिन देश में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जिसका कोई नाम नहीं है और यहां का पीला बोर्ड बिलकुल खाली है.