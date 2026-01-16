वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन

4 . कौन था बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त?

4

पहला बड़ा सुधार साल 1865 में देखने को मिला, जब बॉम्बे में एक नगर निगम को निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया. इसी साल सर आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया. इसके बाद साल 1872 में बॉम्बे अधिनियम संख्या III, 1872 लागू हुआ. इसके तहत एक नियमित नगर निगम की स्थापना की गई जिसमें 64 निर्वाचित पार्षद शामिल थे. उस समय मतदान का अधिकार केवल करदाताओं तक ही सीमित था.