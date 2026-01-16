FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन

बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव और उसके नतीजों के बीच आज हम आपको देश के सबसे पुराने और अमीर नगर निगमों में से एक बीएमसी की स्थापना और इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे....

जया पाण्डेय | Jan 16, 2026, 10:21 AM IST

1.भारत का सबसे अमीर नगर निगम है BMC

भारत का सबसे अमीर नगर निगम है BMC
1

बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी इन दिनों अपने चुनाव को लेकर चर्चा में है. बीएमसी को भारत का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है. यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का शासी नागरिक निकाय है. पहले इसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता था जिसे बाद में बृहन्मुंबई नगर निगम नाम दिया गया.

2.कई राज्यों से ज्यादा है बीएमसी का बजट

कई राज्यों से ज्यादा है बीएमसी का बजट
2

बीएमसी न केवल देश के सबसे पुराने नगर निगमों में से एक है, बल्कि इसका बजट कई छोटे भारतीय राज्यों से भी अधिक है. यह मुंबई शहर और इसके उपनगरों में नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और प्रशासन की जिम्मेदारी निभाता है.

3.जब सेशन कोर्ट संभालता था मुंबई का प्रशासन

जब सेशन कोर्ट संभालता था मुंबई का प्रशासन
3

मुंबई में नगरपालिका प्रशासन की शुरुआत साल 1805 में हुई थी. उस समय नागरिक प्रशासन एक छोटे से सेशन कोर्ट के अधीन काम करता था. 18वीं सदी के अंत तक बॉम्बे का प्रशासन गवर्नर और उनकी परिषद के नियंत्रण में था. हालांकि उस दौर में नगरपालिका व्यवस्था काफी अक्षम मानी जाती थी. इसी कारण ब्रिटिश प्रशासन ने इसमें सुधार के कई प्रयास किए.

4.कौन था बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त?

कौन था बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त?
4

पहला बड़ा सुधार साल 1865 में देखने को मिला, जब बॉम्बे में एक नगर निगम को निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया. इसी साल सर आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया. इसके बाद साल 1872 में बॉम्बे अधिनियम संख्या III, 1872 लागू हुआ. इसके तहत एक नियमित नगर निगम की स्थापना की गई जिसमें 64 निर्वाचित पार्षद शामिल थे. उस समय मतदान का अधिकार केवल करदाताओं तक ही सीमित था.

5.आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के जनक

आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के जनक
5

इस अधिनियम के मसौदे को तैयार करने में सर फिरोजशाह मेहता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही. उन्हें आधुनिक बॉम्बे नगर निगम का जनक माना जाता है. उन्होंने 1873 में नगर आयुक्त के रूप में कार्य किया. इसके अलावा वे 1884 से 1886 तक निगम के अध्यक्ष रहे और बाद में 1905 तथा 1911 में प्रेसिडेंट भी बने. साल 1923 में उनकी सेवाओं के सम्मान में उनकी एक भव्य प्रतिमा मुंबई में स्थापित की गई.

6.BMC का ब्रिटिश कनेक्शन

BMC का ब्रिटिश कनेक्शन
6

नगर निगम के प्रशासन को और अधिक व्यवस्थित व जवाबदेह बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 पारित किया. इस अधिनियम के तहत प्रतिनिधियों को स्पष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गईं. इसी कानून के आधार पर बीएमसी का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा विकसित हुआ. कुछ संशोधनों के साथ यह अधिनियम आज भी लागू है.

7.BMC की आधुनिक भूमिका

BMC की आधुनिक भूमिका
7

आज बृहन्मुंबई नगर निगम मुंबई जैसे विशाल महानगर की जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल रहा है. यही कारण है कि बीएमसी न केवल आर्थिक रूप से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी देश के सबसे शक्तिशाली नगर निगमों में गिनी जाती है.

