ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

5 . 2027 में शुरू होगी सिडनी से लंदन तक की 20 घंटे की फ्लाइट

5

अगर हवा में 19 घंटे बिताना काफ़ी नहीं है, तो आगे और भी खबरें आने वाली हैं. क्वांटास प्रोजेक्ट सनराइज़ के साथ विमानन इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है. सिडनी से लंदन तक 20 घंटे की नॉनस्टॉप उड़ान 2027 की शुरुआत में शुरू होगी. 17,015 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह दुनिया की सबसे लंबी यात्री उड़ान बन जाएगी. पैसेंजर एक ही यात्रा में दो सूर्योदय देख सकेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.