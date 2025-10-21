FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dark Circle Facial Yoga: डॉर्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना होगा कोई क्रीम या पेस्ट, ये एक्सरसाइज चेहरे पर करेंगे जादू

कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

16 साल से छुट्टी फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की यह कहानी आपको कर देगी दंग

Govardhan Puja Katha: गोवर्धन पूजा पर जरूर पढ़नी चाहिए ये कथा और आरती, इनके बिना अधूरा मानी जाती है गोवर्धन पर्वत की पूजा

Side Effects Of Chestnut: ये 4 लोग भूल से भी ना खाए 'सिंघाड़ा', वरना भुगतना पड़ सकता है गंभीर अंजाम

दिल्ली में दमघोंटू हवा का पंजाब पर मढ़ा दोष, BJP के अमित मालवीय ने AAP सरकार पर साधा निशाना

इन देशों में सबसे ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं लोग, जानिए भारत में जीवन प्रत्याशा का स्टेट्स क्या है?

'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज

हार्ट सर्जरी से पहले डॉक्टर 1 मिनट तक हाथ क्यों धोते हैं? इस सफाई के पीछे क्या है राज?

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट कौन सी है और वह कितने समय में पूरी होती है, यहां जानें...

जया पाण्डेय | Oct 21, 2025, 01:57 PM IST

1.दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट

1

आप किसी फ्लाइट में कितनी देर बैठ सकते हैं? छह घंटे, दस घंटे. हम प्लेन में मुश्किल से चार घंटे ही बैठ पाते हैं और इसके बाद हमारे पैर जवाब देने लगते हैं. लेकिन अगर आपको लंबी उड़ानें पसंद हैं तो आपके लिए एक नई चुनौती है.

2.दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप उड़ान

2

दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप उड़ान आधिकारिक तौर पर 19 घंटे और 20 मिनट की स्काई मैराथन है. चीनी एयरलाइन ज़ियामेन एयर ने अपने नए न्यूयॉर्क (JFK) से फ़ूज़ौ (FOC) रूट के साथ 'दुनिया की सबसे लंबी उड़ान' का ताज छीन लिया है, जिसमें यात्रियों को बिना रुके आधी दुनिया की यात्रा कराई जाती है जो लगभग 12,505 किलोमीटर है.  इस उड़ान में आप पूरी हैरी पॉटर सीरीज देख सकते हैं.

3.लंबा चक्कर लगाकर मंजिल तक पहुंचाती है ये फ्लाइट

3

एयरलाइन ने पहले 2017 से 2020 के बीच इस रूट पर उड़ान भरी थी, लेकिन 2024 में एडवांस लंबी दूरी के विमानों के साथ इसे फिर से शुरू किया और अजीब बात यह है कि यह सबसे सीधा रास्ता भी नहीं है. चूंकि ज़ियामेन एयर रूसी हवाई क्षेत्र से बचता है इसलिए यह प्लेन थोड़ा लंबा चक्कर लगाता है जिससे इस फ्लाइट का कुल समय 19 घंटे से ज्यादा हो जाता है. 

4.कैसे आरामदायक होते हैं ये उड़ान?

4

अब लंबी दूरी की यात्राएं अब चलन में हैं. ज़्यादा यात्री सीधी उड़ान भरना पसंद करते हैं और कहीं रुकने की अफ़रा-तफ़री, हवाई अड्डे की कतारों और छूटे हुए कनेक्शन के डर से बचते हैं. इसके अलावा नए विमान आराम के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें शांत केबिन और 35,000 फ़ीट की ऊंचाई पर स्वादिष्ट भोजन मिलता है.

5.2027 में शुरू होगी सिडनी से लंदन तक की 20 घंटे की फ्लाइट

5

अगर हवा में 19 घंटे बिताना काफ़ी नहीं है, तो आगे और भी खबरें आने वाली हैं.  क्वांटास प्रोजेक्ट सनराइज़ के साथ विमानन इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है. सिडनी से लंदन तक 20 घंटे की नॉनस्टॉप उड़ान 2027 की शुरुआत में शुरू होगी. 17,015 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह दुनिया की सबसे लंबी यात्री उड़ान बन जाएगी. पैसेंजर एक ही यात्रा में दो सूर्योदय देख सकेंगे.

