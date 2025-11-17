FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शेख हसीना को सजा-ए-मौत के ऐलान के बाद बांग्लादेश ने भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग की | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल

दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह

दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

HomePhotos

एजुकेशन

ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत

आज हम आपको दुनिया की उस धातु के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने से कई गुना ज्यादा कीमती है. यह धातु सिंथेटिक होता है जिसको बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है. आगे की स्लाइड्स में जानें कौन सी है वो धातु और क्यों है यह इतनी महंगी....

जया पाण्डेय | Nov 17, 2025, 02:59 PM IST

1.सोने से भी ज्यादा कीमती है ये धातु

सोने से भी ज्यादा कीमती है ये धातु
1

सोने को दुनिया की सबसे कीमती धातु माना जाता है, इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है लेकिन कीमत के लिहाज से दुनिया की सबसे महंगी धातु कुछ और ही है. इस कीमती धातु का नाम है कैलिफोर्नियम. इसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ग्राम कैलिफोर्नियम बेचने पर 200 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है. 

Advertisement

2.कैलिफ़ोर्नियम क्या है?

कैलिफ़ोर्नियम क्या है?
2

कैलिफ़ोर्नियम एक कृत्रिम रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है. प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाने की वजह से यह अत्यंत दुर्लभ और महंगा है. इसकी ऊंची कीमत इसकी कृत्रिम प्रकृति, अत्यंत दुर्लभता और परमाणु रिएक्टरों में इसके उत्पादन की जटिल प्रक्रिया के कारण है.

3.एक ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत

एक ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत
3

एक ग्राम कैलिफ़ोर्नियम धातु की कीमत 27 मिलियन डॉलर यानी ₹239 करोड़ (लगभग 1.2 करोड़ डॉलर) प्रति किलोग्राम है, जबकि सोने की कीमत ₹1.2 करोड़ (लगभग 1.2 करोड़ डॉलर) प्रति किलोग्राम है इसलिए एक ग्राम कैलिफ़ोर्नियम से 200 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है.

4.कैलिफोर्नियम का नाम कैसे पड़ा?

कैलिफोर्नियम का नाम कैसे पड़ा?
4

कैलिफोर्नियम एक कृत्रिम, रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल Cf है. उल्लेखनीय बात यह है कि इस धातु की खोज 1950 में कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के रिसर्चर्स ने की थी इसलिए कैलिफ़ोर्नियम का नाम उस यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया जहां यह रिसर्च हुआ था.

TRENDING NOW

5.कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल कहां किया जाता है?

कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल कहां किया जाता है?
5

कैलिफ़ोर्नियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग परमाणु रिएक्टरों में होता है इसलिए यह धातु परमाणु उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है. इसका उपयोग छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, चिकित्सा उपचारों, अंतरिक्ष अन्वेषण, औद्योगिक अनुप्रयोगों और मातृभूमि सुरक्षा में भी किया जाता है.

6.कैंसर के उपचार में भी आता है काम

कैंसर के उपचार में भी आता है काम
6

चिकित्सा उपचार में कैलिफ़ोर्नियम न्यूट्रॉन थेरेपी नामक एक विधि के माध्यम से कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस चिकित्सा में कैलिफ़ोर्नियम-252 का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड
आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड
2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल
2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल
दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह
दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते अयोध्या में हाई अलर्ट, लिए गए हैं ये अहम फैसले...
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते अयोध्या में हाई अलर्ट, लिए गए हैं ये अहम फैसले...
बहन के सम्मान में, तेज प्रताप आए मैदान में... फैमिली ड्रामे पर कहा कुछ ऐसा, तेजस्वी खेमे में मची खलबली
बहन के सम्मान में, तेज प्रताप आए मैदान में... फैमिली ड्रामे पर कहा कुछ ऐसा, तेजस्वी खेमे में मची खलबली
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा
जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा
इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट
इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट
ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत
ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत
क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?
क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE