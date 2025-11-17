ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 17, 2025, 02:59 PM IST
1.सोने से भी ज्यादा कीमती है ये धातु
सोने को दुनिया की सबसे कीमती धातु माना जाता है, इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है लेकिन कीमत के लिहाज से दुनिया की सबसे महंगी धातु कुछ और ही है. इस कीमती धातु का नाम है कैलिफोर्नियम. इसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ग्राम कैलिफोर्नियम बेचने पर 200 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है.
2.कैलिफ़ोर्नियम क्या है?
कैलिफ़ोर्नियम एक कृत्रिम रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है. प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाने की वजह से यह अत्यंत दुर्लभ और महंगा है. इसकी ऊंची कीमत इसकी कृत्रिम प्रकृति, अत्यंत दुर्लभता और परमाणु रिएक्टरों में इसके उत्पादन की जटिल प्रक्रिया के कारण है.
3.एक ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत
एक ग्राम कैलिफ़ोर्नियम धातु की कीमत 27 मिलियन डॉलर यानी ₹239 करोड़ (लगभग 1.2 करोड़ डॉलर) प्रति किलोग्राम है, जबकि सोने की कीमत ₹1.2 करोड़ (लगभग 1.2 करोड़ डॉलर) प्रति किलोग्राम है इसलिए एक ग्राम कैलिफ़ोर्नियम से 200 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है.
4.कैलिफोर्नियम का नाम कैसे पड़ा?
कैलिफोर्नियम एक कृत्रिम, रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल Cf है. उल्लेखनीय बात यह है कि इस धातु की खोज 1950 में कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के रिसर्चर्स ने की थी इसलिए कैलिफ़ोर्नियम का नाम उस यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया जहां यह रिसर्च हुआ था.
5.कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल कहां किया जाता है?
कैलिफ़ोर्नियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग परमाणु रिएक्टरों में होता है इसलिए यह धातु परमाणु उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है. इसका उपयोग छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, चिकित्सा उपचारों, अंतरिक्ष अन्वेषण, औद्योगिक अनुप्रयोगों और मातृभूमि सुरक्षा में भी किया जाता है.
6.कैंसर के उपचार में भी आता है काम
चिकित्सा उपचार में कैलिफ़ोर्नियम न्यूट्रॉन थेरेपी नामक एक विधि के माध्यम से कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस चिकित्सा में कैलिफ़ोर्नियम-252 का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से