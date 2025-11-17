ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत

1 . सोने से भी ज्यादा कीमती है ये धातु

1

सोने को दुनिया की सबसे कीमती धातु माना जाता है, इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है लेकिन कीमत के लिहाज से दुनिया की सबसे महंगी धातु कुछ और ही है. इस कीमती धातु का नाम है कैलिफोर्नियम. इसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ग्राम कैलिफोर्नियम बेचने पर 200 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है.