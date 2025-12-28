भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 28, 2025, 09:48 AM IST
1.दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क
दुनिया के अधिकतर नेशनल पार्क घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ घाटियों या विशाल खुले मैदानों में स्थित होते हैं. लेकिन मणिपुर का केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन सभी नियमों को तोड़ता है. लोकटक झील पर फैला यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है. यह एक ऐसी जगह है जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन सचमुच हिलती है.
2.केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क का प्राकृतिक नजारा
केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क का भूभाग मिट्टी नहीं बल्कि फुमडी से बना है. फुमडी वनस्पतियों, जैविक पदार्थों और जड़ों की घनी परतें होती हैं, जो झील पर प्राकृतिक रूप से तैरती हुई मुलायम और लचीली कालीन जैसी संरचना बनाती हैं.
3.पूरी तरह जल पर आधारित है यहां की पारिस्थितिकी
केइबुल लामजाओ भारत के सबसे नाजुक और जटिल पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है. यह एक अनूठा प्राकृतिक आवास है, जो पूरी तरह जल पर आधारित पारिस्थितिक तंत्र पर टिका हुआ है और समय के साथ विकसित हुआ है.
4.नाचने वाले हिरण का घर है यह नेशनल पार्क
यह पार्क विश्व स्तर पर मणिपुर के राज्य पशु संगाई का आखिरी प्राकृतिक आश्रय स्थल माना जाता है. संगाई को नाचने वाला हिरण कहा जाता है और यह बेहद सावधानी से चलता है, क्योंकि इसका हर कदम तैरती हुई जमीन पर पड़ता है, जो उसके वजन के कारण थोड़ा नीचे धंस जाती है.
5.वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं यह जगह
यह पार्क एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है. यहां जलीय पौधों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. इसके अलावा प्रवासी पक्षियों सहित कई प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां यहां देखने को मिलती हैं, जिससे यह स्थान वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है.
6.संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है लोकटक झील
लोकटक झील न केवल एक प्राकृतिक खजाना है बल्कि स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी एक अहम हिस्सा है. यह झील हजारों मछुआरों और उनके परिवारों की आजीविका का साधन है, जो इसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं.
