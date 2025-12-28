FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

महाकुंभ ने दुनिया को चकित किया- PM मोदी, मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल ना करें-PM, 2026 में नई उमंग के साथ हम फिर जुड़ेंगे-PM | हम अपनी विरासत को ना भूलें- PM मोदी, वंदे मातरम् ने 150 वर्ष पूरे किए- PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सेब जैसे गाल पाने के लिए खाते हैं बहुत टमाटर तो हो सकती हैं ये बीमारियां, टौमैटोज के साइड इफेक्ट भी जान लें

सेब जैसे गाल पाने के लिए खाते हैं बहुत टमाटर तो हो सकती हैं ये बीमारियां, टौमैटोज के साइड इफेक्ट भी जान लें

'धुरंधर' का वो गुमनाम सितारा: जिसे आदित्य धर ने दी नई पहचान, कभी हार मानकर लौटने वाला था घर

'धुरंधर' का वो गुमनाम सितारा: जिसे आदित्य धर ने दी नई पहचान, कभी हार मानकर लौटने वाला था घर

CUET UG 2026: मई के एग्जाम के लिए NTA ने जारी की जरूरी एडवाइजरी, यहां चेक करें डिटेल्स

CUET UG 2026: मई के एग्जाम के लिए NTA ने जारी की जरूरी एडवाइजरी, यहां चेक करें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई

भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत

भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत

HomePhotos

एजुकेशन

भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत

आज हम आपको दुनिया का उस एकमात्र अनोखे नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे जहां चलने पर जमीन हिलती है क्योंकि यह पानी के ऊपर तैरता है, जानें इसकी खासियतें...

जया पाण्डेय | Dec 28, 2025, 09:48 AM IST

1.दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क

दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क
1

दुनिया के अधिकतर नेशनल पार्क घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ घाटियों या विशाल खुले मैदानों में स्थित होते हैं. लेकिन मणिपुर का केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन सभी नियमों को तोड़ता है. लोकटक झील पर फैला यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है. यह एक ऐसी जगह है जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन सचमुच हिलती है.

Advertisement

2.केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क का प्राकृतिक नजारा

केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क का प्राकृतिक नजारा
2

केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क का भूभाग मिट्टी नहीं बल्कि फुमडी से बना है. फुमडी वनस्पतियों, जैविक पदार्थों और जड़ों की घनी परतें होती हैं, जो झील पर प्राकृतिक रूप से तैरती हुई मुलायम और लचीली कालीन जैसी संरचना बनाती हैं.

3.पूरी तरह जल पर आधारित है यहां की पारिस्थितिकी

पूरी तरह जल पर आधारित है यहां की पारिस्थितिकी
3

केइबुल लामजाओ भारत के सबसे नाजुक और जटिल पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है. यह एक अनूठा प्राकृतिक आवास है, जो पूरी तरह जल पर आधारित पारिस्थितिक तंत्र पर टिका हुआ है और समय के साथ विकसित हुआ है.

4.नाचने वाले हिरण का घर है यह नेशनल पार्क

नाचने वाले हिरण का घर है यह नेशनल पार्क
4

यह पार्क विश्व स्तर पर मणिपुर के राज्य पशु संगाई का आखिरी प्राकृतिक आश्रय स्थल माना जाता है. संगाई को नाचने वाला हिरण कहा जाता है और यह बेहद सावधानी से चलता है, क्योंकि इसका हर कदम तैरती हुई जमीन पर पड़ता है, जो उसके वजन के कारण थोड़ा नीचे धंस जाती है.

TRENDING NOW

5.वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं यह जगह

वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं यह जगह
5

यह पार्क एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है. यहां जलीय पौधों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. इसके अलावा प्रवासी पक्षियों सहित कई प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां यहां देखने को मिलती हैं, जिससे यह स्थान वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है.

6.संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है लोकटक झील

संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है लोकटक झील
6

लोकटक झील न केवल एक प्राकृतिक खजाना है बल्कि स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी एक अहम हिस्सा है. यह झील हजारों मछुआरों और उनके परिवारों की आजीविका का साधन है, जो इसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई
'धुरंधर' ही नहीं, 'जवान' से 'पठान' तक.. ये 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई
भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत
भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत
सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा समय बेहतर है, सुबह या शाम किस वक्त कितना चलना चाहिए और किस गति से?
सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा समय बेहतर है, सुबह या शाम किस वक्त कितना चलना चाहिए और किस गति से?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
MORE
Advertisement