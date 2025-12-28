भारत का वो नेशनल पार्क जहां चलने पर हिलती है जमीन, जानें इसकी खासियत

1 . दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क

दुनिया के अधिकतर नेशनल पार्क घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ घाटियों या विशाल खुले मैदानों में स्थित होते हैं. लेकिन मणिपुर का केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन सभी नियमों को तोड़ता है. लोकटक झील पर फैला यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है. यह एक ऐसी जगह है जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन सचमुच हिलती है.