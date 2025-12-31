दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

3 . दो महाद्वीपों पर फैला हुआ है इस्तांबुल

तुर्की का सबसे बड़ा और वैश्विक रूप से सबसे जुड़ा शहर इस्तांबुल दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जो दो महाद्वीपों में फैले हुए हैं. बोस्पोरस जलडमरूमध्य के एक किनारे यूरोप है तो दूसरे किनारे एशिया. यही वजह है कि इस्तांबुल अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, विमानन, समुद्री व्यापार, वित्तीय सेवाओं और अंतरमहाद्वीपीय व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका है. तुर्की की राजधानी अंकारा है लेकिन वैश्विक संपर्क का केंद्र आज भी इस्तांबुल ही है.