दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान

8 . ग्लोबल कनेक्टिविटी के मामले में नंबर 1

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इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी ग्लोबल कनेक्टिविटी है. दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है, जो 150 से अधिक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से सीधे जुड़ा हुआ है. यहां से एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं. बैंकॉक, टोक्यो, शिकागो, वाशिंगटन, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, बाली और नोम पेन्ह जैसे कई विदेशी शहर सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं.

(Image Credit: WIkimedia Commons)



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