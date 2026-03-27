नदियां, झील और 480 किमी लंबे समंदर से घिरा है भारत का यह राज्य, जानें यहां

1 . भारत की भौगोलिक स्थिति

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भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. देश के हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है. जैसे उत्तर भारत के कई राज्य पहाड़ों से घिरे हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जो समुद्र, नदी और झीलों से घिरा हुआ है?

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