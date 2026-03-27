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नदियां, झील और 480 किमी लंबे समंदर से घिरा है भारत का यह राज्य, जानें यहां

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नदियां, झील और 480 किमी लंबे समंदर से घिरा है भारत का यह राज्य, जानें यहां

भारत का हर राज्य भौगोलिक रूप से अलग है, जिसमें देश के पूर्व में बसा एक ऐसा राज्य भी शामिल है, जो नदियों, झीलों और समुद्र से घिरा हुआ है.

| Mar 27, 2026, 02:59 PM IST

1.भारत की भौगोलिक स्थिति

भारत की भौगोलिक स्थिति
1

भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. देश के हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है. जैसे उत्तर भारत के कई राज्य पहाड़ों से घिरे हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जो समुद्र, नदी और झीलों से घिरा हुआ है?
(All images: pinterest)

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2.कौन सा है वो राज्य?

कौन सा है वो राज्य?
2

बता दें, इस राज्य का नाम ओडिशा है, जिसे पुराने जमाने में कलिंग के नाम से जाना जाता था. देश का यह राज्य अनोखे मंदिर वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां के जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सन टेंपल के दर्शन के लिए लोग दूर-दूराज से आते हैं.
 

3.समंदर किनारे बसा भारत का अनोखा राज्य

समंदर किनारे बसा भारत का अनोखा राज्य
3

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओडिशा की भौगोलिक स्थिति बेहद अनोखी है. वैसे राज्य सभी ओर से पानी से घिरा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी के साथ करीब  480 से 485 किमी लंबी तटरेखा है, जो इसे समुद्र से घिरा हुआ राज्य बनाती है.
 

4.एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील

एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील
4

दूसरी तरफ इसके मैदानी इलाकों में महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं, जो एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं. इसके अलावा, ओडिशा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, जिसका नाम चिल्का लेक है. 
 

TRENDING NOW

5.चिल्का लेक की खासियत

चिल्का लेक की खासियत
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रिपोर्ट्स के अनुसार, चिल्का लेक करीब 1,100 वर्ग किमी से ज्यादा इलाके में फैली हुई है, जिसमें दया, भार्गवी जैसी नदियों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी शामिल है. 
 

6.झील है लोगों की कमाई का जरिया

झील है लोगों की कमाई का जरिया
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