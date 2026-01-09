ज्ञान का महाकुंभ है IIT की ये लाइब्रेरी, जानें एक कमरे से एशिया की सबसे बड़ी Technical Library बनने तक का सफर

4 . IIT खड़गपुर सेंट्रल लाइब्रेरी का इतिहास

4

IIT खड़गपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत साल 1951 में हुई थी. उस समय यह लाइब्रेरी संस्थान की पुरानी इमारत शहीद भवन के एक छोटे से कमरे में स्थापित की गई थी. बाद में साल 1956 में लाइब्रेरी को इसके वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया. इसके बाद से लगातार इसके आकार, संसाधनों और संग्रह में विस्तार होता गया और यह अपने मौजूदा भव्य स्वरूप में सामने आई.