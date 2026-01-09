FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Photos
एजुकेशन

एजुकेशन

ज्ञान का महाकुंभ है IIT की ये लाइब्रेरी, जानें एक कमरे से एशिया की सबसे बड़ी Technical Library बनने तक का सफर

IIT स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर भारत के किस IIT की लाइब्रेरी सबसे बड़ी है? आज हम आपको एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे...

जया पाण्डेय | Jan 09, 2026, 02:40 PM IST

1.इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इमारत से ज्यादा है लाइब्रेरी

इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इमारत से ज्यादा है लाइब्रेरी
1

इंजीनियरिंग के ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं होती. यह वह जगह होती है जहां देर रात तक सवाल हल किए जाते हैं, मुश्किल इक्वेशन समझे जाते हैं और करियर की दिशा तय करने वाले आइडिया जन्म लेते हैं. परीक्षाओं की तैयारी से लेकर रिसर्च और इनोवेशन तक लाइब्रेरी हर IIT छात्र के शैक्षणिक जीवन का अहम हिस्सा होती है.

2.एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल लाइब्रेरी

एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल लाइब्रेरी
2

ऐसे में IIT स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर भारत के किस IIT की लाइब्रेरी सबसे बड़ी है? आज हम आपको एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह किस आईआईटी में स्थित है.

3.भारत में सबसे बड़ी IIT लाइब्रेरी किसके पास है?

भारत में सबसे बड़ी IIT लाइब्रेरी किसके पास है?
3

अगर लाइब्रेरी के आकार, संग्रह, शैक्षणिक गहराई और रिसर्च सपोर्ट की बात करें तो भारत के सभी IITs में IIT खड़गपुर का नाम सबसे ऊपर आता है. IIT खड़गपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी को न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन टेक्निकल लाइब्रेरियों में गिना जाता है.

4.IIT खड़गपुर सेंट्रल लाइब्रेरी का इतिहास

IIT खड़गपुर सेंट्रल लाइब्रेरी का इतिहास
4

IIT खड़गपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत साल 1951 में हुई थी. उस समय यह लाइब्रेरी संस्थान की पुरानी इमारत शहीद भवन के एक छोटे से कमरे में स्थापित की गई थी. बाद में साल 1956 में लाइब्रेरी को इसके वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया. इसके बाद से लगातार इसके आकार, संसाधनों और संग्रह में विस्तार होता गया और यह अपने मौजूदा भव्य स्वरूप में सामने आई.

5.क्यों खास है IIT खड़गपुर की लाइब्रेरी?

क्यों खास है IIT खड़गपुर की लाइब्रेरी?
5

पिछले करीब 60 वर्षों से ज्यादा समय से IIT खड़गपुर के शैक्षणिक और रिसर्च कार्यों में इस लाइब्रेरी की भूमिका बेहद अहम रही है. यह लाइब्रेरी अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ की जरूरतों को पूरा करती है. इसके अलावा IIT खड़गपुर से जुड़े विभिन्न स्कूलों, सेंटरों और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी यह लाइब्रेरी एकेडमिक सपोर्ट देती है.

6.IIT खड़गपुर की लाइब्रेरी में हैं किस तरह की किताबें?

IIT खड़गपुर की लाइब्रेरी में हैं किस तरह की किताबें?
6

IIT खड़गपुर की लाइब्रेरी में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज से जुड़ी लाखों किताबें, जर्नल्स, थीसिस, रिसर्च पेपर्स और डिजिटल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं. यहां छात्रों को इंटरनेशनल जर्नल्स और ऑनलाइन डेटाबेस तक भी एक्सेस मिलता है जो रिसर्च के लिए बेहद जरूरी है.

7.सिर्फ इमारत नहीं, ज्ञान का प्रतीक

सिर्फ इमारत नहीं, ज्ञान का प्रतीक
7

IIT खड़गपुर में भारत की सबसे बड़ी IIT लाइब्रेरी होना कोई संयोग नहीं है. यह संस्थान की दूरदर्शी सोच, लगातार शैक्षणिक निवेश और मजबूत अकादमिक परंपरा का नतीजा है. यह लाइब्रेरी सिर्फ किताबों और डेटाबेस का संग्रह नहीं है बल्कि भारत में ज्ञान-आधारित इंजीनियरिंग शिक्षा और रिसर्च के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

