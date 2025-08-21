Twitter
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस

एजुकेशन

इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस

आज हम आपको आईआईटी दिल्ली के उस स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिसने किसी बढ़िया कॉरपोरेट कंपनी में मोटी सैलरी वाली जॉब की जगह खुद का बिजनेस करने की ठानी और आज देश की दिग्गज ज्वेलरी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं...

जया पाण्डेय | Aug 21, 2025, 10:02 AM IST

1.Amazon की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

Amazon की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
1

IIT से निकले ज्यादातर इंजीनियर मोटी सैलरी वाले कॉरपोरेट नौकरियों की तलाश में रहते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो कड़ा फैसला लेते हैं और जोखिम उठते हैं. ऐसी ही एक कहानी IIT दिल्ली के पूर्व स्टूडेंट गौरव सिंह कुशवाहा की है जिन्होंने ऐमजॉन की अपनी बढ़िया जॉब छोड़कर ज्वेलरी स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया जिसकी कीमत अब 1300 करोड़ रुपये है.

2.2011 में की ब्लूस्टोन ज्वेवरी की स्थापना

2011 में की ब्लूस्टोन ज्वेवरी की स्थापना
2

गौरव कुशवाहा ने 2011 में ब्लूस्टोन ज्वेलरी की स्थापना की जिसमें उन्होंने भारत के सदियों पुराने आभूषण प्रेम को तकनीक के साथ जोड़ा. एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से शुरू हुआ यह बिजनेस आज देश के सबसे बड़े आभूषण ब्रांडों में से एक बन गया है जिसके 117 शहरों में 275 स्टोर हैं. कंपनी ने हाल ही में शेयर बाजार में अपने आईपीओ के ज़रिए 1,541 करोड़ रुपये जुटाकर शानदार शुरुआत की जिसे 2.72 गुना सब्सक्राइब किया गया.

3.करियर में रतन टाटा का रहा अहम योगदान

करियर में रतन टाटा का रहा अहम योगदान
3

गौरव कुशवाहा के सफ़र में रतन टाटा का अहम योगदान रहा है. दोनों की पहली मुलाक़ात 2014 में उस दौरान हुई थी जब ब्लूस्टोन अभी अपनी जड़ें जमा ही रहा था. एक इंटरव्यू में कुशवाहा ने बताया कि रतन टाटा का नाम सुनते ही वे घबरा गए थे लेकिन उद्योगपति की सादगी ने उनका दिल जीत लिया.

4.टाटा की सलाह से मिली मंजिल

टाटा की सलाह से मिली मंजिल
4

गौरव कुशवाहा को रतन टाटा ने सलाह दी थी कि अगर आप सच्चे दिल से ग्राहकों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वे आप पर भरोसा करेंगे, और यही ब्लूस्टोन की तरक्की का आधार बना. टाटा ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि वे कुछ अलग करने पर फोकस करें. चाहे वह प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या फिर कंपनी कल्चर, कुछ अनोखा ही उन्हें औरों से अलग बनाएगा.

5.इस तरीके से गौरव ने जमाए इंडस्ट्री में कदम

इस तरीके से गौरव ने जमाए इंडस्ट्री में कदम
5

लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था. गहनों की खुदरा बिक्री के लिए इन्वेंट्री में भारी निवेश की ज़रूरत होती है. इस समस्या से निपटने के लिए ब्लूस्टोन ने शुरुआत में उत्पादन आउटसोर्स किया और फिर अपना खुद का विनिर्माण शुरू किया जिससे डिज़ाइन से डिलीवरी तक का समय सिर्फ़ 3-4 दिन रह गया.

6.आज सैकड़ों करोड़ में है कंपनी का रेवेन्यू

आज सैकड़ों करोड़ में है कंपनी का रेवेन्यू
6

2014 तक ब्रांड के पास 3,000 डिज़ाइन उपलब्ध थे और इसका लक्ष्य 20,000 तक विस्तार करना था. उस समय बिक्री लगभग 50-60 करोड़ रुपये सालाना थी. आज कंपनी के 200 स्टोर और 75 फ्रैंचाइज़ी के साथ तेज़ी से ऑफ़लाइन विस्तार के साथ इसका रेवेन्यू सैकड़ों करोड़ रुपये में है.

7.पत्नी ने ऐसे दिया सफर में साथ

पत्नी ने ऐसे दिया सफर में साथ
7

गौरव कुशवाहा के पास ब्लूस्टोन की लगभग 17.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है. उनकी हिस्सेदारी का मूल्य करीब 1,340.68 करोड़ रुपये है. कुशवाहा अक्सर मज़ाक में कहते हैं कि उनकी शादी ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ी है. उनकी पत्नी ने एक बार मज़ाक में कहा था कि वह हर महीने ब्लूस्टोन की वेबसाइट से गहने खरीदती हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि नई-नई शादी और ज्वेलरी कंपनी चलाना एक महंगा मेल है.

8.ज्वेलरी बिजनेस में कैरेटलेन से मुकाबला कर रहा ब्लूस्टोन

ज्वेलरी बिजनेस में कैरेटलेन से मुकाबला कर रहा ब्लूस्टोन
8

ब्लूस्टोन अब प्रीमियम ज्वेलरी क्षेत्र में टाइटन के ज्वेलरी बिजनेस में कैरेटलेन से मुकाबला कर रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकनीक-आधारित डिज़ाइन कैटलॉग, तेज़ डिलीवरी और मज़बूत रिटेल उपस्थिति के मिश्रण ने इसे एक मज़बूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया है. कंपनी ने अपने आईपीओ के दौरान संस्थागत निवेशकों से 693 करोड़ रुपये जुटाए और विस्तार के लिए 750 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.

