इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस

2 . 2011 में की ब्लूस्टोन ज्वेवरी की स्थापना

गौरव कुशवाहा ने 2011 में ब्लूस्टोन ज्वेलरी की स्थापना की जिसमें उन्होंने भारत के सदियों पुराने आभूषण प्रेम को तकनीक के साथ जोड़ा. एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से शुरू हुआ यह बिजनेस आज देश के सबसे बड़े आभूषण ब्रांडों में से एक बन गया है जिसके 117 शहरों में 275 स्टोर हैं. कंपनी ने हाल ही में शेयर बाजार में अपने आईपीओ के ज़रिए 1,541 करोड़ रुपये जुटाकर शानदार शुरुआत की जिसे 2.72 गुना सब्सक्राइब किया गया.