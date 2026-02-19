हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 19, 2026, 04:46 PM IST
1.भारत की काली नदी
हिमालय के ऊंचे इलाकों में बहने वाली नदियों का पानी अक्सर अपने साथ अलग-अलग रंग लिए दिखता है. कहीं ग्लेशियर से आने वाली महीन चट्टानी धूल पानी को हल्का धूसर या दूधिया बना देती है तो मानसून के समय गाद और मिट्टी के कारण कई नदियां भूरी दिखने लगती हैं. उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में नंदा देवी क्षेत्र के आसपास से निकलने वाली एक नदी लंबे समय से अपने गहरे रंग के कारण प्रसिद्ध रही है.
(All Image Credit: Wikimedia Commons)
2.पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इस नदी का रंग?
इस नदी को स्थानीय तौर पर काली नदी कहा जाता है और ऊपरी हिस्सों में कई जगह इसे काला पानी नाम से भी जाना जाता है. इसका नाम पानी के सचमुच काला होने से ज्यादा इसकी गहरी संकरी घाटियों, घने जंगलों की छाया और तेज बहाव के साथ आने वाली तलछट से जुड़ा है जिससे इसका पानी दूर से गहरा दिखाई देता है. आगे मैदानों की ओर बढ़ने पर यही नदी शारदा या सरदा नदी के नाम से जानी जाती है. भारत-नेपाल सीमा का बड़ा हिस्सा इसी नदी से बनता है इसलिए यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और सिंचाई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है.
3.कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी बहती है
काली नदी का उद्गम क्षेत्र लिपुरेख दर्रे के पास माना जाता है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है. इसी इलाके में देवी काली से जुड़ी आस्था भी मिलती है और कालापानी क्षेत्र का नाम भी इसी धार्मिक-भौगोलिक परंपरा से जुड़ा माना जाता है.
4.आखिर में घाघरा में मिल जाती है शारदा नदी
मैदान में चौड़ी होने पर इसे आमतौर पर शारदा नदी कहा जाता है. इसके बाद यह पूरी तरह भारत में बहती हुई उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से से गुजरती है और आगे चलकर दक्षिण-पूर्व दिशा में बहते हुए अंत में घाघरा नदी में मिल जाती है. इसकी कुल लंबाई लगभग 450 से 500 किलोमीटर के बीच मानी जाती है.
5.कहां से निकलती है शारदा नदी?
यह नदी हिमालय के लिपुलेख दर्रे के आसपास के क्षेत्र से निकलकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है. ऊपरी और मध्य भाग में यह भारत के उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी हिस्से के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है. पहाड़ों से उतरने के बाद यह तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर मैदानों की ओर बढ़ती चली जाती है.
6.क्या काली और शारदा नदी हैं अलग?
असल में काली नदी और शारदा नदी अलग नहीं बल्कि एक ही नदी के अलग-अलग नाम हैं. हिमालय के ऊपरी भाग में इसे काली या महाकाली कहा जाता है, जबकि नीचे मैदानों में पहुंचने पर इसका नाम शारदा पड़ जाता है. इसके गहरे रंग का मुख्य कारण संकरी घाटियां, वनों से ढकी ढलानें, छाया और पानी में घुले महीन पत्थर-मिट्टी के कण होते हैं, जो इसे सामान्य नदियों की तुलना में ज्यादा गहरा रूप देते हैं.
7. मैदानों की जीवनरेखा बनकर बहती है शारदा
उत्तराखंड के बनबसा इलाके के पास स्थित शारदा बांध मैदानी क्षेत्रों की सिंचाई में बड़ी भूमिका निभाता है. इसी से शारदा नहर प्रणाली को पानी मिलता है जो उत्तर भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाती है. इस नदी का पानी उत्तर प्रदेश और आसपास के बड़े कृषि क्षेत्र को सहारा देता है और यह हिमालय से निकलकर चुपचाप मैदानों की जीवनरेखा बनकर बहती रहती है.
