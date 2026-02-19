FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय

T20 World Cup 2026: क्या 'बेबी एबी' के टैग से परेशान हैं Dewald Brevis? एमएस धोनी के 'चेले' ने किया बड़ा खुलासा

T20 World Cup 2026: क्या 'बेबी एबी' के टैग से परेशान हैं Dewald Brevis? एमएस धोनी के 'चेले' ने किया बड़ा खुलासा

Mukesh Ambani की कंपनी AI में करेगी 10 लाख करोड़ का निवेश, रिलायंस ग्रुप देगा हाई-स्किल नौकरियों का अवसर

Mukesh Ambani की कंपनी AI में करेगी 10 लाख करोड़ का निवेश, रिलायंस ग्रुप देगा हाई-स्किल नौकरियों का अवसर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार

धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार

हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

HomePhotos

एजुकेशन

हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

क्या आप जानते हैं कि भारत की काली नदी किसे कहते हैं? इस लेख में समझिए आखिर पहाड़ों से उतरकर इस नदी का क्यों रंग पड़ जाता है काला और कैसे यह मैदानी इलाकों की बनी हुई है जीवनरेखा...

Jaya Pandey | Feb 19, 2026, 04:46 PM IST

1.भारत की काली नदी

भारत की काली नदी
1

हिमालय के ऊंचे इलाकों में बहने वाली नदियों का पानी अक्सर अपने साथ अलग-अलग रंग लिए दिखता है. कहीं ग्लेशियर से आने वाली महीन चट्टानी धूल पानी को हल्का धूसर या दूधिया बना देती है तो मानसून के समय गाद और मिट्टी के कारण कई नदियां भूरी दिखने लगती हैं. उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में नंदा देवी क्षेत्र के आसपास से निकलने वाली एक नदी लंबे समय से अपने गहरे रंग के कारण प्रसिद्ध रही है.

(All Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इस नदी का रंग?

पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इस नदी का रंग?
2

इस नदी को स्थानीय तौर पर काली नदी कहा जाता है और ऊपरी हिस्सों में कई जगह इसे काला पानी नाम से भी जाना जाता है. इसका नाम पानी के सचमुच काला होने से ज्यादा इसकी गहरी संकरी घाटियों, घने जंगलों की छाया और तेज बहाव के साथ आने वाली तलछट से जुड़ा है जिससे इसका पानी दूर से गहरा दिखाई देता है. आगे मैदानों की ओर बढ़ने पर यही नदी शारदा या सरदा नदी के नाम से जानी जाती है. भारत-नेपाल सीमा का बड़ा हिस्सा इसी नदी से बनता है इसलिए यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और सिंचाई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है.

3.कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी बहती है

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी बहती है
3

काली नदी का उद्गम क्षेत्र लिपुरेख दर्रे के पास माना जाता है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है. इसी इलाके में देवी काली से जुड़ी आस्था भी मिलती है और कालापानी क्षेत्र का नाम भी इसी धार्मिक-भौगोलिक परंपरा से जुड़ा माना जाता है.

4.आखिर में घाघरा में मिल जाती है शारदा नदी

आखिर में घाघरा में मिल जाती है शारदा नदी
4

मैदान में चौड़ी होने पर इसे आमतौर पर शारदा नदी कहा जाता है. इसके बाद यह पूरी तरह भारत में बहती हुई उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से से गुजरती है और आगे चलकर दक्षिण-पूर्व दिशा में बहते हुए अंत में घाघरा नदी में मिल जाती है. इसकी कुल लंबाई लगभग 450 से 500 किलोमीटर के बीच मानी जाती है.

TRENDING NOW

5.कहां से निकलती है शारदा नदी?

कहां से निकलती है शारदा नदी?
5

यह नदी हिमालय के लिपुलेख दर्रे के आसपास के क्षेत्र से निकलकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है. ऊपरी और मध्य भाग में यह भारत के उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी हिस्से के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है. पहाड़ों से उतरने के बाद यह तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर मैदानों की ओर बढ़ती चली जाती है.

6.क्या काली और शारदा नदी हैं अलग?

क्या काली और शारदा नदी हैं अलग?
6

असल में काली नदी और शारदा नदी अलग नहीं बल्कि एक ही नदी के अलग-अलग नाम हैं. हिमालय के ऊपरी भाग में इसे काली या महाकाली कहा जाता है, जबकि नीचे मैदानों में पहुंचने पर इसका नाम शारदा पड़ जाता है. इसके गहरे रंग का मुख्य कारण संकरी घाटियां, वनों से ढकी ढलानें, छाया और पानी में घुले महीन पत्थर-मिट्टी के कण होते हैं, जो इसे सामान्य नदियों की तुलना में ज्यादा गहरा रूप देते हैं.

7. मैदानों की जीवनरेखा बनकर बहती है शारदा

मैदानों की जीवनरेखा बनकर बहती है शारदा
7

उत्तराखंड के बनबसा इलाके के पास स्थित शारदा बांध मैदानी क्षेत्रों की सिंचाई में बड़ी भूमिका निभाता है. इसी से शारदा नहर प्रणाली को पानी मिलता है जो उत्तर भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाती है. इस नदी का पानी उत्तर प्रदेश और आसपास के बड़े कृषि क्षेत्र को सहारा देता है और यह हिमालय से निकलकर चुपचाप मैदानों की जीवनरेखा बनकर बहती रहती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय
कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय
Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Gochar 2026: शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Ramadan 2026: रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
Holi 2026 Upay Or Totke: होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
होली की रात कर लिए ये टोटके तो दूर हो जाएगी हर परेशानी, रोग, दोष और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
MORE
Advertisement