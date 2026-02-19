हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

2 . पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इस नदी का रंग?

2

इस नदी को स्थानीय तौर पर काली नदी कहा जाता है और ऊपरी हिस्सों में कई जगह इसे काला पानी नाम से भी जाना जाता है. इसका नाम पानी के सचमुच काला होने से ज्यादा इसकी गहरी संकरी घाटियों, घने जंगलों की छाया और तेज बहाव के साथ आने वाली तलछट से जुड़ा है जिससे इसका पानी दूर से गहरा दिखाई देता है. आगे मैदानों की ओर बढ़ने पर यही नदी शारदा या सरदा नदी के नाम से जानी जाती है. भारत-नेपाल सीमा का बड़ा हिस्सा इसी नदी से बनता है इसलिए यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और सिंचाई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है.