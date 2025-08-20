Twitter
एजुकेशन

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी

आज हम आपको आईएफएस तमाली साहा से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी तस्वीरें देखकर यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये सरकारी अधिकारी हैं या कोई फिल्मों की हीरोइन.

जया पाण्डेय | Aug 20, 2025, 11:25 AM IST

1.कौन हैं आईएफएस तमाली साहा?

कौन हैं आईएफएस तमाली साहा?
1

यूपीएससी की परीक्षाओं को देश की मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है. इस परीक्षा में प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के पड़ाव को पार करके सफलता हासिल होती है. देश के अधिकतर युवाओं का  आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पदों पर सरकारी नौकरी पाने का सपना होता है.

2.बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज्यादा खूबसूरत हैं यह अधिकारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस से ज्यादा खूबसूरत हैं यह अधिकारी
2

हालांकि इस सपने को साकार करना इतना भी आसान नहीं है. इसके लिए कई रातों की नींद हराम करनी पड़ती है. आज हम आपको आईएफएस तमाली साहा से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी तस्वीरें देखकर यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये सरकारी अधिकारी हैं या कोई फिल्मों की हीरोइन.

3.कोलकाता यूनिवर्सिटी से पूरा किया ग्रेजुएशन

कोलकाता यूनिवर्सिटी से पूरा किया ग्रेजुएशन
3

तमाली साहा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने होमटाउन से ही पूरी की. बचपन से ही वह पढ़ाई में मेधावी रही हैं. स्कूलिंग खत्म होने के बाद वह हायर स्टडीज के लिए कोलकाता चली गईं. उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है.

4.ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद क्रैक की यूपीएससी

ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद क्रैक की यूपीएससी
4

अपने कॉलेज के दिनों में ही तमाली का रुझान सिविल सेवाओं की ओर हुआ और उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. धीरे-धीरे उन्होंने करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान में अपनी पकड़ मज़बूत कर ली. ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद तमाली ने साल 2020 में यूपीएससी की भारतीय वन सेवा की परीक्षा दी.
 

5.यूपीएससी में लाईं 94वीं रैंक

यूपीएससी में लाईं 94वीं रैंक
5

तमाली साहा ने अपने पहले ही प्रयास में मात्र 23 साल की उम्र में इस परीक्षा को पास कर लिया. उन्हें इस परीक्षा में 94वीं रैंक हासिल हुई और वह आईएफएस अधिकारी बनीं. आईएफएस तमाली साहा को पश्चिम बंगाल कैडर आवंटित किया गया.

6.इंस्टाग्राम पर काफी फेमस हैं आईएफएस तमाली साहा

इंस्टाग्राम पर काफी फेमस हैं आईएफएस तमाली साहा
6

आईएफएस तमाली साहा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी लोकप्रिय हैं. यहां उनके 11 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और वह अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़ी झलकियां अपने अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. 
 

7.पेंटिंग करने का भी है शौक

पेंटिंग करने का भी है शौक
7

तमाली साहा को पेटिंग करने का काफी शौक है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ कृतियां शेयर की हुई हैं. तमाली साहा आज देश के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं जो अपने शौक को पूरा करने के साथ अपने सपनों को भी हकीकत में बदलना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं.

