भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास

1 . आईआईटी से भी पहले शुरू हो चुकी थी भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई

भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत आईआईटी से बहुत पहले हो चुकी थी. अक्सर लोग मानते हैं कि 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना से ही देश में तकनीकी शिक्षा का आधुनिक युग शुरू हुआ, लेकिन असल में भारत में संगठित इंजीनियरिंग शिक्षा की जड़ें 18वीं शताब्दी तक जाती हैं. ब्रिटिश शासन के दौरान नहरों, रेलवे, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित इंजीनियरों की आवश्यकता थी. इसी जरूरत के कारण कई तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई.

