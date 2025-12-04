कभी जेल के रूप में हुआ था इस देश का जन्म, आज दुनिया के विकसित देशों में होती है गिनती

4 . अंग्रेजों ने 11 जहाजों के साथ भेजा अपना पहला बेड़ा

4

1787 में ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला बेड़ा भेजा जिसमें 11 जहाज में लगभग 750 कैदी, सैनिक और अधिकारी सवार थे. आठ महीने की यात्रा के बाद जनवरी 1788 में यह बेड़ा बॉटनी बे पहुंचा. यह जगह बस्ती के लिए उपयुक्त नहीं था इसलिए यह बेड़ा उत्तर की ओर चला गया और पोर्ट जैक्सन पहुंचा जहां कैप्टन आर्थर फिलिप ने पहली बस्ती सिडनी कोव की स्थापना की.