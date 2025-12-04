कभी जेल के रूप में हुआ था इस देश का जन्म, आज दुनिया के विकसित देशों में होती है गिनती

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 04, 2025, 11:12 AM IST
1.जेल के रूप में बना था दुनिया का ये देश
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जेलें भरी हुई थीं? उस जमाने में हजारों कैदियों को समुद्र के रास्ते किसी दूर, अनजान देश में ले जाया जाता था. वह जमीन जहां कभी कैदियों को रखा जाता था वह अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है.
2.जेलों में अपराधियों के भरने पर अंग्रेजों ने खोज निकाली ऑस्ट्रेलिया
हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की. वह देश और महाद्वीप की जिसका आधुनिक इतिहास लगभग तीन सदियों पहले अंग्रेजों के आगमन के साथ शुरू हुआ. 1700 के दशक के अंत में ब्रिटेन के लिए एक गंभीर समस्या आई. उसकी जेलें भरी हुई थीं और नव-स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ने और अधिक कैदियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
3.जब कैप्टन जेम्स कुक ने बनाया खास नक्शा
सरकार को कैदियों को भेजने के लिए एक और जगह की जरूरत थी. जब कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का नक्शा बनाया तो अंग्रेजों को एक मौका नजर आया. यह जमीन दूर, सुनसान और बड़ी थी जिसे एक जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था.
4.अंग्रेजों ने 11 जहाजों के साथ भेजा अपना पहला बेड़ा
1787 में ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला बेड़ा भेजा जिसमें 11 जहाज में लगभग 750 कैदी, सैनिक और अधिकारी सवार थे. आठ महीने की यात्रा के बाद जनवरी 1788 में यह बेड़ा बॉटनी बे पहुंचा. यह जगह बस्ती के लिए उपयुक्त नहीं था इसलिए यह बेड़ा उत्तर की ओर चला गया और पोर्ट जैक्सन पहुंचा जहां कैप्टन आर्थर फिलिप ने पहली बस्ती सिडनी कोव की स्थापना की.
5.26 जनवरी को मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया दिवस
उस दिन 26 जनवरी 1788 को ऑस्ट्रेलिया दिवस के रूप में याद किया जाता है जो आधुनिक राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है. लेकिन प्रारंभिक उपनिवेश में जीवन बेहद कठिन था. यहां भोजन दुर्लभ था, मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और चिकित्सा सहायता सीमित थी. कई कैदी बीमारी और भुखमरी से मर गए. जो बच गए उन्होंने कड़ी निगरानी में घर, सड़कें और खेत बनाने का काम किया जिससे कॉलोनी चलती रही.
6.इन जगहों पर स्थापित की गईं कैदियों के लिए बस्तियां
इसके बाद के दशकों में नॉरफ़ॉक द्वीप, वैन डिमेन लैंड (अब तस्मानिया) और मोरेटन बे (अब ब्रिस्बेन) में कैदियों के लिए दूसरी बस्तियां स्थापित की गईं. इतिहासकारों का कहना है कि 1788 और 1868 के बीच 1,60,000 से ज्यादा दोषियों को ब्रिटेन और आयरलैंड से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था. इनमें से ज्यादातर छोटे-मोटे अपराधी थे जिन्हें चोरी या जालसाजी जैसे अपराधों के लिए सजा सुनाई गई थी.
7.सोने की खदानों के मिलने के बाद बढ़ने लगे अप्रवासी
1800 के दशक के मध्य तक स्वतंत्र प्रवासी आने लगे और 1850 के दशक में सोने की खोज के साथ हजारों नए अप्रवासी यहां आए. 1868 में अपराधी प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया स्वशासन की ओर बढ़ने लगा.
8.अपराधियों की भूमि से ऐसे आधुनिक राष्ट्र बना ऑस्ट्रेलिया
आखिरकार 1901 में ये उपनिवेश एकीकृत होकर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल बन गए जिससे ब्रिटिश दंड व्यवस्था से हमेशा के लिए नाता टूट गया. जो एक जेल कॉलोनी के रूप में शुरू हुआ था, वह एक संपन्न, स्वायत्त लोकतंत्र बन गया. ऑस्ट्रेलिया का अपराधियों की भूमि से एक आधुनिक राष्ट्र बनने तक का सफर विश्व इतिहास में सबसे बड़े बदलावों में से एक है.
