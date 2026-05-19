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दुनिया का वो देश जहां नहीं है एक भी हाईवे, यहां रोड नहीं नाव और हेलीकॉप्टर हैं सहारा

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एजुकेशन

दुनिया का वो देश जहां नहीं है एक भी हाईवे, यहां रोड नहीं नाव और हेलीकॉप्टर हैं सहारा

आज हम आपको दुनिया के उस देश के बारे में बताएंगे जहां की शहरों को कोई सड़क नहीं जोड़ती, जानें फिर कैसे एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं लोग... 

Jaya Pandey | May 19, 2026, 03:26 PM IST

1.दुनिया का वो देश जिसकी शहरों को नहीं जोड़तीं सड़कें

दुनिया का वो देश जिसकी शहरों को नहीं जोड़तीं सड़कें
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दुनिया के हर देश में शहरों और कस्बों को जोड़ने के लिए सड़कें और हाईवे बनाए जाते हैं. लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शहरों के बीच यात्रा करने के लिए रोड हैं ही नहीं. यहां की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी खतरनाक हैं कि यहां सड़कें बनाना लगभग नामुमकिन हैं. आज हम आपको दुनिया के उस देश के बारे में बताएंगे जहां की शहरों को कोई सड़क नहीं जोड़ती. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

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2.ग्रीनलैंड में नहीं है एक भी हाईवे

ग्रीनलैंड में नहीं है एक भी हाईवे
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इस देश का नाम ग्रीनलैंड है. बेहद ठंडा मौसम, विशाल बर्फीली चादरें और कठिन भूगोल इसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक बनाता है. यही वजह है कि यहां एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए रोड या नेशनल हाईवे नहीं बने हैं. ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है जो किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है. यहां छोटे कस्बों और शहरों के अंदर तो छोटी सड़कें हैं. लेकिन किसी भी बड़े शहर या बस्ती को जोड़ने वाला इंटरसिटी रोड नेटवर्क नहीं है. इस देश में आप कार से एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.ग्रीनलैंड में सड़कें बनाना क्यों है मुश्किल?

ग्रीनलैंड में सड़कें बनाना क्यों है मुश्किल?
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ग्रीनलैंड में सड़कें न बनने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है. इस क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा मोटी आइस शीट से ढका हुआ है. यहां ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, गहरी खाड़ियां और समुद्री रास्ते बस्तियों को एक-दूसरे से अलग करते हैं. यहां की आबादी भी बहुत कम और दूर-दूर बसी हुई है इसलिए हजारों किलोमीटर सड़क बनाना न केवल मुश्किल बल्कि बेहद महंगा भी माना जाता है. कठोर सर्दियां, बर्फीले तूफान और लंबे समय तक जमा रहने वाली बर्फ सड़क के निर्माण और रखरखाव को और कठिन बना देती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.ग्रीनलैंड में कैसे एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं लोग?

ग्रीनलैंड में कैसे एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं लोग?
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आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर अगर यहां सड़कें नहीं हैं तो लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कैसे करते हैं, तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हवाई यात्रा सबसे अहम साधन है. छोटे विमानों और हेलीकॉप्टर सर्विस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तटीय इलाकों में नाव, जहाज और फेरी सर्विस भी लोगों की आवाजाही का बड़ा माध्यम हैं. सर्दियों में बर्फ से ढके क्षेत्रों में स्नोमोबाइल और डॉग स्लेज (कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली बर्फ गाड़ियां) आज भी इस्तेमाल में लाई जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.दुनियाभर में क्यों मशहूर है ग्रीनलैंड?

दुनियाभर में क्यों मशहूर है ग्रीनलैंड?
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ग्रीनलैंड अपनी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी दुनिया भर में मशहूर है. यहां विशाल ग्लेशियर, बर्फीले पहाड़, फियोर्ड, आर्कटिक वन्यजीवन और आसमान में दिखाई देने वाली नॉर्दर्न लाइट्स पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. यहां रहने वाले इनुइट समुदाय की संस्कृति भी काफी खास है. यह समुदाय सदियों से कठोर मौसम में जीवन जीने के लिए जानी जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.वैज्ञानिकों की पसंदीदा जगह क्यों है ग्रीनलैंड?

वैज्ञानिकों की पसंदीदा जगह क्यों है ग्रीनलैंड?
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ग्रीनलैंड वैज्ञानिकों की भी पसंदीदा जगह है. जलवायु परिवर्तन का असर यहां सबसे तेजी से दिखाई देता है क्योंकि इसकी बर्फ लगातार पिघल रही है. साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघलती रही तो इससे समुद्र का स्तर बढ़ सकता है. इसका असर दुनिया के कई तटीय देशों पर भी पड़ेगा. इसी वजह से दुनियाभर के रिसर्चर्स यहां के मौसम, बर्फ और पर्यावरण की लगातार स्टडी में जुटे रहते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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