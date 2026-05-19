दुनिया का वो देश जहां नहीं है एक भी हाईवे, यहां रोड नहीं नाव और हेलीकॉप्टर हैं सहारा

4 . ग्रीनलैंड में कैसे एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं लोग?

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आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर अगर यहां सड़कें नहीं हैं तो लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कैसे करते हैं, तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हवाई यात्रा सबसे अहम साधन है. छोटे विमानों और हेलीकॉप्टर सर्विस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तटीय इलाकों में नाव, जहाज और फेरी सर्विस भी लोगों की आवाजाही का बड़ा माध्यम हैं. सर्दियों में बर्फ से ढके क्षेत्रों में स्नोमोबाइल और डॉग स्लेज (कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली बर्फ गाड़ियां) आज भी इस्तेमाल में लाई जाती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)