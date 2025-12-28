अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश

4 . सऊदी अरब से कितने भारतीय हुए निर्वासित?

4

रियाद स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में सऊदी अरब से कुल 7,019 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया. इन आंकड़ों में जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अंतर्गत आने वाले मामले भी शामिल हैं, जहां से 3,865 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया. इससे पहले वर्ष 2024 में 9,206, वर्ष 2023 में 11,486, वर्ष 2022 में 10,277 और वर्ष 2021 में 8,887 भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब से वापस भेजा गया था.