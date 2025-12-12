भारत की स्पोर्ट्स फैक्ट्री है यह शहर, जानें इसे क्यों कहते हैं देश की खेल राजधानी

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर, 11,718 करोड़ की स्वीकृति दी गई | यूपी BJP में रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के सभी दौरे निरस्त, सभी विधायक-मंत्रियों को भी संगठन का मैसेज, 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम के लिए लखनऊ में रहें | जम्मू में हथियार समेत एक आतंकी गिरफ्तार, BSF ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की, गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ जारी
जया पाण्डेय | Dec 12, 2025, 02:02 PM IST
1.भारत की खेल राजधानी
आमतौर पर लोगों का लगता है कि हरियाणा भारत की खेल राजधानी है, जो कि सही नहीं है. हरियाणा ने देश को कुछ असाधारण एथलीट दिए हैं जिनमें से सबसे अहम पहलवान और मुक्केबाज हैं लेकिन फिर भी इसे भारत की खेल राजधानी की दर्जा हासिल नहीं हुआ है. क्या आप जानते हैं कि किस शहर को 'भारत की खेल राजधानी' कहा जाता है और क्यों?
2.भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम है खास
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है. ऐसा इसके शानदार खेल बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के कारण होता है. भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी के रूप में जो ख्याति प्राप्त है, उसका श्रेय मुख्य रूप से कलिंगा स्टेडियम को जाता है.
3.इस स्टेडियम में हो चुके हैं कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट
इस स्टेडियम में उच्च प्रदर्शन वाला हॉकी मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान और ओलंपिक स्विमिंग पूल शामिल हैं. इस बहु-खेल परिसर में दो बार पुरुष हॉकी विश्व कप, एफआईएच प्रो लीग मैच और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हो चुकी हैं, जो इसे भारतीय खेल क्षेत्र का आधारशिला बनाती हैं.
4.यहां है भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र
भुवनेश्वर शहर में इंडियन सुपर लीग फाइनल, सुपर कप फुटबॉल, अंडर-17 महिला विश्व कप क्वालीफायर और आईटीएफ टेनिस फ्यूचर्स जैसे प्रमुख खेल आयोजन भी आयोजित किए गए हैं. राष्ट्रीय हॉकी टीमों और एशियन रग्बी 7s जैसे आयोजनों को ओडिशा सरकार का प्रायोजन भारत के खेल जगत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र भी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में स्थित है.
5.ओडिशा सरकार के प्रयास भी हैं सराहनीय
ओडिशा सरकार के स्थानीय अकादमियों और पूरे ओडिशा में मिनी-स्टेडियमों पर किए जा रहे निरंतर प्रयासों और ध्यान से राज्य के उन लंबे समय के लक्ष्यों का पता चलता है जिनके तहत वह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मैदानों में वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी करना चाहता है.
6.भुवनेश्वर ही है भारत का वास्तविक खेल केंद्र
इसी कारण भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है. जन भागीदारी को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित करने के ओडिशा के सफल उद्देश्य ने इसे भारत का वास्तविक खेल केंद्र बना दिया है.
