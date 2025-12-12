FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर, 11,718 करोड़ की स्वीकृति दी गई | यूपी BJP में रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के सभी दौरे निरस्त, सभी विधायक-मंत्रियों को भी संगठन का मैसेज, 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम के लिए लखनऊ में रहें | जम्मू में हथियार समेत एक आतंकी गिरफ्तार, BSF ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की, गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

HomePhotos

एजुकेशन

भारत की स्पोर्ट्स फैक्ट्री है यह शहर, जानें इसे क्यों कहते हैं देश की खेल राजधानी

अगर आपको लगता है कि हरियाणा ही भारत की खेल राजधानी है तो आप गलत हैं. आज हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा शहर है और क्यों?

जया पाण्डेय | Dec 12, 2025, 02:02 PM IST

1.भारत की खेल राजधानी

भारत की खेल राजधानी
1

आमतौर पर लोगों का लगता है कि हरियाणा भारत की खेल राजधानी है, जो कि सही नहीं है. हरियाणा ने देश को कुछ असाधारण एथलीट दिए हैं जिनमें से सबसे अहम पहलवान और मुक्केबाज हैं लेकिन फिर भी इसे भारत की खेल राजधानी की दर्जा हासिल नहीं हुआ है. क्या आप जानते हैं कि किस शहर को 'भारत की खेल राजधानी' कहा जाता है और क्यों? 

Advertisement

2.भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम है खास

भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम है खास
2

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है. ऐसा इसके शानदार खेल बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के कारण होता है. भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी के रूप में जो ख्याति प्राप्त है, उसका श्रेय मुख्य रूप से कलिंगा स्टेडियम को जाता है.

3.इस स्टेडियम में हो चुके हैं कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट

इस स्टेडियम में हो चुके हैं कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट
3

इस स्टेडियम में उच्च प्रदर्शन वाला हॉकी मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल मैदान और ओलंपिक स्विमिंग पूल शामिल हैं. इस बहु-खेल परिसर में दो बार पुरुष हॉकी विश्व कप, एफआईएच प्रो लीग मैच और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हो चुकी हैं, जो इसे भारतीय खेल क्षेत्र का आधारशिला बनाती हैं.

4.यहां है भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र

यहां है भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र
4

भुवनेश्वर शहर में इंडियन सुपर लीग फाइनल, सुपर कप फुटबॉल, अंडर-17 महिला विश्व कप क्वालीफायर और आईटीएफ टेनिस फ्यूचर्स जैसे प्रमुख खेल आयोजन भी आयोजित किए गए हैं. राष्ट्रीय हॉकी टीमों और एशियन रग्बी 7s जैसे आयोजनों को ओडिशा सरकार का प्रायोजन भारत के खेल जगत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र भी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में स्थित है.

TRENDING NOW

5.ओडिशा सरकार के प्रयास भी हैं सराहनीय

ओडिशा सरकार के प्रयास भी हैं सराहनीय
5

ओडिशा सरकार के स्थानीय अकादमियों और पूरे ओडिशा में मिनी-स्टेडियमों पर किए जा रहे निरंतर प्रयासों और ध्यान से राज्य के उन लंबे समय के लक्ष्यों का पता चलता है जिनके तहत वह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मैदानों में वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी करना चाहता है.

6.भुवनेश्वर ही है भारत का वास्तविक खेल केंद्र

भुवनेश्वर ही है भारत का वास्तविक खेल केंद्र
6

इसी कारण भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है. जन भागीदारी को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित करने के ओडिशा के सफल उद्देश्य ने इसे भारत का वास्तविक खेल केंद्र बना दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
Rashifal 11 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
MORE
Advertisement