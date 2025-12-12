भारत की स्पोर्ट्स फैक्ट्री है यह शहर, जानें इसे क्यों कहते हैं देश की खेल राजधानी

4 . यहां है भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र

भुवनेश्वर शहर में इंडियन सुपर लीग फाइनल, सुपर कप फुटबॉल, अंडर-17 महिला विश्व कप क्वालीफायर और आईटीएफ टेनिस फ्यूचर्स जैसे प्रमुख खेल आयोजन भी आयोजित किए गए हैं. राष्ट्रीय हॉकी टीमों और एशियन रग्बी 7s जैसे आयोजनों को ओडिशा सरकार का प्रायोजन भारत के खेल जगत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र भी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में स्थित है.