गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई
अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...
द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज
यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट
November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा
Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल
मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...
Dry Cough Remedies: रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 06:34 PM IST
1.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल से उड़ान भर रचा इतिहास
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के अंबाला वायुसेना अड्डे पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी. वह भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं. हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा कई दूसरे राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री भी फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं.
2.द्रौपदी मुर्मू
अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के तेज़पुर से सुखोई-30एमकेआई में उड़ान उड़ी थी. इस उड़ान के बाद वह इस फाइटर जेट क उड़ाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई थीं. दो साल के बाद उन्होंने अंबाला वायुसेना अड्डे से राफेल में उड़ान भरी है.
3.प्रतिभा पाटिल
2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पुणे (लोहेगांव) के भारतीय वायुसेना अड्डे से सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी. 74 साल की उम्र में वह लगभग 30 मिनट की उड़ान भरकर ऐसी उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बन गई थीं.
4.एपीजे अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी. वे लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे. उस समय 74 साल के होने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट में लगभग 40 मिनट बिताए. बाद में उन्होंने कहा कि वे वैज्ञानिक इसलिए बने क्योंकि वे पायलट नहीं बन सके थे.
5.नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने 2023 में बेंगलुरु में स्वदेश निर्मित तेजस हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने बाद में कहा कि इस उड़ान ने उन्हें राष्ट्रीय क्षमता के बारे में गर्व और आशावाद की एक नई भावना दी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से