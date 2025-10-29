द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज

1 . राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल से उड़ान भर रचा इतिहास

1

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के अंबाला वायुसेना अड्डे पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी. वह भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं. हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा कई दूसरे राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री भी फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं.