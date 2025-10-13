'ज्ञान की त्रिवेणी' हैं भारत के ये 2 शहर, यहां IIT-IIM के साथ बोनस में है AIIMS

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान
Vaibhav Suryavanshi को दिवाली से पहले मिला बड़ा गिफ्ट, इस टीम के बने उपकप्तान
Rama Ekadashi 2025: इस दिन है रमा एकादशी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर नियम और महत्व
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम
1 किलो सोने की कीमत में खरीदा जा सकेगा प्राइवेट जेट! हर्ष गोयनका ने मजेदार तरीके से बताया पूरा हिसाब-किताब
RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड B का एडमिट कार्ड, opportunities.rbi.org.in से ऐसे करें डाउनलोड
Japan Epidemic: फ्लू से दहशत में जापान, 'कोरोना जैसे हालात की क्या फिर साक्षी बनेगी दुनिया?
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 13, 2025, 11:34 AM IST
1.देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं IIT, IIM और एम्स
जब भी भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की बात होती है तो IIT, IIM या AIIMS जैसे कुछ लोकप्रिय नाम सामने आते हैं. इनमें से प्रत्येक संस्थान की एक अलग भूमिका है. जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम और मेडिकल साइंस के लिए एम्स बेस्ट माना जाता है.
2.भारत के इन दो शहरों में हैं IIT IIM AIIMS तीनों
ये प्रतिष्ठित संस्थान भारत के कई शहरों और राज्यों में फैले हुए हैं. लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह है कि दो भारतीय शहर ऐसे हैं जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तीनों एक साथ स्थित हैं.
3.जम्मू गुवाहाटी में हैं आईआईटी एम्स और आईआईएम
ये शहर जम्मू और गुवाहाटी है. ये दोनों शहर आईआईटी, आईआईएम और एम्स का घर हैं. यह छात्रों और अभिभावकों के लिए एक आकर्षक पहलू है क्योंकि यह एक ही स्थान तीन सबसे अधिक मांग वाले नौकरी क्षेत्रों प्रबंधन, चिकित्सा और इंजीनियरिंग तक पहुंच प्रदान करता है.
4.जम्मू में हैं देश के तीन बड़े इंस्टीट्यूट्स
जम्मू उन भारतीय शहरों में से एक है जिसे आईआईटी, आईआईएम और एम्स तीनों की एक साथ मेजबानी का सौभाग्य हासिल है. इस शहर में आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मेडिकल तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं.
5.गुवाहाटी में भी हैं आईआईटी, आईआईएम और एम्स
असम का गुवाहाटी एक और शहर है जो आईआईटी, आईआईएम और एम्स की उपस्थिति पर गर्व करता है. यह पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी है. यह इसे न केवल असम में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और नवाचार केंद्र बनाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.