'ज्ञान की त्रिवेणी' हैं भारत के ये 2 शहर, यहां IIT-IIM के साथ बोनस में है AIIMS

1 . देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं IIT, IIM और एम्स

जब भी भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की बात होती है तो IIT, IIM या AIIMS जैसे कुछ लोकप्रिय नाम सामने आते हैं. इनमें से प्रत्येक संस्थान की एक अलग भूमिका है. जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम और मेडिकल साइंस के लिए एम्स बेस्ट माना जाता है.