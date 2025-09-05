नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
एजुकेशन
राजा राम | Sep 05, 2025, 07:24 PM IST
1.ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ें
नौकरी छोड़ने से पहले हर प्रोफेशनल को कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले जिस कंपनी में आप जॉइन करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें और ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ें.
2.नई कंपनी की पॉलिसी
अक्सर देखा गया है कि कर्मचारी जल्दबाजी में ऑफर लेटर की शर्तें नहीं देखते और बाद में परेशानी झेलते हैं. नई कंपनी की पॉलिसी, salary structure और growth opportunities को समझना बेहद जरूरी है.
3.नोटिस पीरियड
रिजाइन देने के बाद नोटिस पीरियड शुरू होता है. इस दौरान आपका व्यवहार और काम करने का तरीका आपकी प्रोफेशनल छवि तय करता है. सुस्ती दिखाने या काम को हल्के में लेने से आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं.
4.पूरी तरह से प्रोफेशनल बने रहें
नोटिस पीरियड में हमेशा पूरी तरह से प्रोफेशनल बने रहें. सहकर्मी और मैनेजमेंट आपकी आखिरी परफॉरमेंस को ज्यादा याद रखते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से काम करें.
5.हैंडओवर करना न भूलें
कंपनी छोड़ने से पहले डेटा, फाइल और अन्य सामग्री जो कंपनी की है उसको हैंडओवर करना न भूलें. HR, अकाउंट्स और IT टीम से हरी झंडी लेना और उसकी कॉपी अपने पास रखना जरूरी है.
6.गलत जानकारी या तारीखों में गड़बड़ी
नए जॉब के लिए CV तैयार करते समय सच्चाई को ही जगह दें. गलत जानकारी या तारीखों में गड़बड़ी आपकी इमेज को खराब कर सकती है.
7.सकारात्मक सोच के साथ करें
अंत में, नौकरी छोड़ते वक्त अपने पुराने सहकर्मियों विदा कहें. गुस्सा, नाराजगी या ईर्ष्या पीछे छोड़ दें और नए अवसर का स्वागत सकारात्मक सोच के साथ करें.