Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान

VIDEO: बाप रे बाप! ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा, युवक ने चलाई ऐसी साइकिल की यमराज की भी रूह कांप जाए

Best Indoor Plants: किचन-बाथरूम से लेकर लिविंग रूम और बेडरूम तक, जानें किस पौधे को कहां रखने से सेहत रहेगी दुरुस्त

Smartphone Tips: ऑफिस से घर जाते वक्त बारिश में भीग गया है स्मार्टफोन? तुरंत करें ये 3 काम, नहीं होगा हजारों का नुकसान

Pitru Paksha Date And Time 2025: इस दिन से शुरू हो रहें हैं पितृपक्ष, जानें पितरों की श्राद्ध करने का सही समय और तिथियां

भारत में Tesla कार की हुई पहली डिलीवरी, जानें कौन बना इसका पहला मालिक, कितनी है कीमत

Shilpa Shetty और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, क्या है 60 करोड़ का फ्रॉड केस, जिसमें फंसा ये बॉलीवुड कपल!

आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?

एक थी शीना बोराः रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी जो आज भी एक 'रहस्य' है

एजुकेशन

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

नौकरी बदलना हर किसी के करियर का हिस्सा होता है, लेकिन इस दौरान की गई छोटी-सी गलती भी आपके प्रोफेशनल सफर पर गहरा असर डाल सकती है. ऑफर लेटर से लेकर नोटिस पीरियड तक और सीवी अपडेट से लेकर क्लियरेंस प्रोसेस तक हर कदम संभलकर उठाना जरूरी है.

राजा राम | Sep 05, 2025, 07:24 PM IST

1.ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ें

ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ें
1

नौकरी छोड़ने से पहले हर प्रोफेशनल को कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले जिस कंपनी में आप जॉइन करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें और ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ें.

2.नई कंपनी की पॉलिसी

नई कंपनी की पॉलिसी
2

अक्सर देखा गया है कि कर्मचारी जल्दबाजी में ऑफर लेटर की शर्तें नहीं देखते और बाद में परेशानी झेलते हैं. नई कंपनी की पॉलिसी, salary structure और growth opportunities को समझना बेहद जरूरी है. 

3.नोटिस पीरियड

नोटिस पीरियड
3

रिजाइन देने के बाद नोटिस पीरियड शुरू होता है. इस दौरान आपका व्यवहार और काम करने का तरीका आपकी प्रोफेशनल छवि तय करता है. सुस्ती दिखाने या काम को हल्के में लेने से आपकी  विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं. 

4.पूरी तरह से प्रोफेशनल बने रहें

पूरी तरह से प्रोफेशनल बने रहें
4

नोटिस पीरियड में हमेशा पूरी तरह से प्रोफेशनल बने रहें. सहकर्मी और मैनेजमेंट आपकी आखिरी परफॉरमेंस को ज्यादा याद रखते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से काम करें.

5.हैंडओवर करना न भूलें

हैंडओवर करना न भूलें
5

कंपनी छोड़ने से पहले डेटा, फाइल और अन्य सामग्री जो कंपनी की है उसको हैंडओवर करना न भूलें. HR, अकाउंट्स और IT टीम से हरी झंडी लेना और उसकी कॉपी अपने पास रखना जरूरी है. 

6.गलत जानकारी या तारीखों में गड़बड़ी

गलत जानकारी या तारीखों में गड़बड़ी
6

नए जॉब के लिए CV तैयार करते समय सच्चाई को ही जगह दें. गलत जानकारी या तारीखों में गड़बड़ी आपकी इमेज को खराब कर सकती है. 

7.सकारात्मक सोच के साथ करें

सकारात्मक सोच के साथ करें
7

अंत में, नौकरी छोड़ते वक्त अपने पुराने सहकर्मियों विदा कहें. गुस्सा, नाराजगी या ईर्ष्या पीछे छोड़ दें और नए अवसर का स्वागत सकारात्मक सोच के साथ करें. 
 

