भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

एजुकेशन
राजा राम | Dec 01, 2025, 09:23 PM IST
1.राष्ट्रपति
देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होने के कारण राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है. राष्ट्रपति को हर महीने लगभग पांच लाख रुपये का वेतन दिया जाता है. इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रपति भवन में भव्य सरकारी आवास, सरकारी वाहन, 24 घंटे सुरक्षा और बड़ा प्रशासनिक स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाता है.
2.उप-राष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है और इस पद पर बैठे व्यक्ति को प्रतिमाह लगभग चार लाख रुपये वेतन मिलता है. इसके अतिरिक्त उप-राष्ट्रपति को विशाल सरकारी बंगला, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं.
3.राज्यपाल
तीसरे स्थान पर राज्यपाल आते हैं, जिन्हें लगभग तीन लाख पचास हज़ार रुपये महीना वेतन दिया जाता है. राज्यपालों के लिए राज्य सरकारों की ओर से आलीशान राजभवन, सरकारी वाहन, सुरक्षाकर्मी और घरेलू स्टाफ की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनका पद-गौरव बरकरार रहे.
4.मुख्य न्यायाधीश
चौथे नंबर पर देश के मुख्य न्यायाधीश आते हैं. उन्हें लगभग दो लाख अस्सी हज़ार रुपये प्रति माह वेतन मिलता है. इसके अलावा दिल्ली में बिना किराए का बड़ा सरकारी बंगला, वाहन, सुरक्षा और अन्य कई आवश्यक सुविधाएं भी दी जाती हैं.
5.प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री, जो देश के प्रशासन और शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, वेतन के मामले में इन पदों से पीछे हैं. प्रधानमंत्री को हर महीने लगभग 1,66,000 रुपये वेतन मिलता है. हालांकि उन्हें विशेष सुरक्षा, सरकारी आवास, आधिकारिक विमान, वाहन और अन्य कई सुविधाएं भी दी जाती हैं.
6.किस आधार पर तय होती है सैलरी
यह व्यवस्था दर्शाती है कि देश में वेतन और सुविधाएं पद की संवैधानिक स्थिति, जिम्मेदारियों और परंपरागत मानदंडों के आधार पर तय होती हैं. इसी वजह से राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जैसे पद वेतन और सुविधाओं में प्रधानमंत्री से आगे आते हैं.