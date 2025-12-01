FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
5 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों को लग गया ताला, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

5 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों को लग गया ताला, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

इमरान खान के समर्थक न हो जाएं आपे से बाहर, खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है गवर्नर रूल, कुछ ऐसी है प्लानिंग  

इमरान खान के समर्थक न हो जाएं आपे से बाहर, खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है गवर्नर रूल, कुछ ऐसी है प्लानिंग

Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

HomePhotos

एजुकेशन

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

भारत में कई ऐसे उच्च संवैधानिक पद हैं जिन्हें वेतन और सुविधाओं के मामले में प्रधानमंत्री से भी अधिक लाभ मिलता है. साथ में सरकारी आवास, सुरक्षा, वाहन और विशेष भत्तों जैसी अनेक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं.

राजा राम | Dec 01, 2025, 09:23 PM IST

1.राष्ट्रपति

राष्ट्रपति
1

देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होने के कारण राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है. राष्ट्रपति को हर महीने लगभग पांच लाख रुपये का वेतन दिया जाता है. इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रपति भवन में भव्य सरकारी आवास, सरकारी वाहन, 24 घंटे सुरक्षा और बड़ा प्रशासनिक स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाता है. 

Advertisement

2.उप-राष्ट्रपति

उप-राष्ट्रपति
2

उप-राष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है और इस पद पर बैठे व्यक्ति को प्रतिमाह लगभग चार लाख रुपये वेतन मिलता है. इसके अतिरिक्त उप-राष्ट्रपति को विशाल सरकारी बंगला, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं. 

3.राज्यपाल

राज्यपाल
3

तीसरे स्थान पर राज्यपाल आते हैं, जिन्हें लगभग तीन लाख पचास हज़ार रुपये महीना वेतन दिया जाता है. राज्यपालों के लिए राज्य सरकारों की ओर से आलीशान राजभवन, सरकारी वाहन, सुरक्षाकर्मी और घरेलू स्टाफ की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनका पद-गौरव बरकरार रहे. 

4.मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश
4

चौथे नंबर पर देश के मुख्य न्यायाधीश आते हैं. उन्हें लगभग दो लाख अस्सी हज़ार रुपये प्रति माह वेतन मिलता है. इसके अलावा दिल्ली में बिना किराए का बड़ा सरकारी बंगला, वाहन, सुरक्षा और अन्य कई आवश्यक सुविधाएं भी दी जाती हैं. 

TRENDING NOW

5.प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री
5

प्रधानमंत्री, जो देश के प्रशासन और शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, वेतन के मामले में इन पदों से पीछे हैं. प्रधानमंत्री को हर महीने लगभग 1,66,000 रुपये वेतन मिलता है. हालांकि उन्हें विशेष सुरक्षा, सरकारी आवास, आधिकारिक विमान, वाहन और अन्य कई सुविधाएं भी दी जाती हैं. 
 

6.किस आधार पर तय होती है सैलरी

किस आधार पर तय होती है सैलरी
6

यह व्यवस्था दर्शाती है कि देश में वेतन और सुविधाएं पद की संवैधानिक स्थिति, जिम्मेदारियों और परंपरागत मानदंडों के आधार पर तय होती हैं. इसी वजह से राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जैसे पद वेतन और सुविधाओं में प्रधानमंत्री से आगे आते हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
MORE
Advertisement
धर्म
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement