भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

1 . राष्ट्रपति

देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होने के कारण राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है. राष्ट्रपति को हर महीने लगभग पांच लाख रुपये का वेतन दिया जाता है. इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रपति भवन में भव्य सरकारी आवास, सरकारी वाहन, 24 घंटे सुरक्षा और बड़ा प्रशासनिक स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाता है.