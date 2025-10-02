DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान
IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी
MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स
बॉलीवुड का वह रावण जो खूब हुआ था ट्रोल, लुक से लेकर डायलॉग तक का उड़ा था मजाक
भोपाल में दहन से पहले ही राख हुआ रावण, नशे में धुत लड़के-लड़कियां की हैरान करने वाली हरकत
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
रामायण के रावण ने इस किरदार के लिए नहीं दिया था ऑडिशन, जानिए कैसे अरविंद त्रिवेदी को मिल गया रोल
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर
Business Idea: बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 02, 2025, 12:56 PM IST
1.आज भी यहां गूंजते हैं महात्मा गांधी के आदर्श
आज 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है. महात्मा गांधी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने का एक बेहतरीन तरीका उन जगहों पर जाना है जो उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण हैं. इन जगहों पर आप शांति, सत्य और मानवता के बापू के आदर्शों से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं.
2.साबरमती आश्रम, गुजरात
साबरमती नदी के तट पर स्थित यह आश्रम बारह साल तक महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निवास स्थान रहा. आज दुनिया भर से पर्यटक इस राष्ट्रीय स्मारक को देखने आते हैं. आश्रम में गांधीजी के जीवन को दर्शाने वाले कई कमरे हैं जिनमें हृदय कुंज, विनोबा कुटीर, उपासना मंदिर और गांधी संग्रहालय शामिल हैं.
(All Image Credit: Wikimedia Commons)
3.कस्तूरबा कुटीर, दिल्ली
कस्तूरबा कुटीर या माता कस्तूरबा स्मारक संग्रहालय आज एक बड़ा आकर्षण है. इसमें 1930 और 1940 के दशक में कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण निशानियां मौजूद हैं. लंबे समय से उपेक्षित इस घर का जीर्णोद्धार किया गया और 7 जुलाई 2017 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसे एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया. यहां उनके इस्तेमाल किए जाने वाले बाथटब से लेकर उनके खाना पकाने वाली रसोई तक ऐसी कई चीजें हैं जो इस जगह को देखने लायक बनाती हैं.
4.मणि भवन, महाराष्ट्र
मुंबई स्थित मणि भवन साल 1917 से 1934 के बीच भारत के संघर्षों का केंद्र रहा. यहीं से अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण शुरू हुआ. इसके अलावा गांधीजी ने बंबई शहर में शांति बहाल करने के लिए 19 नवंबर 1921 को मणि भवन में ही अपना ऐतिहासिक उपवास शुरू किया था. आज इस विरासत भवन में उनकी निजी वस्तुओं, तस्वीरों, दस्तावेजों और लगभग 40,000 पुस्तकों से युक्त पुस्तकालयों के साथ कई फोटो गैलरी हैं.
5.दांडी, गुजरात
दांडी गांव में महात्मा गांधी ने 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी. दांडी मार्च अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी में ही समाप्त हुआ और यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण विरोध था. 24 दिनों में लगभग 240 मील की दूरी तय करने वाला यह मार्च ब्रिटिश नमक कानूनों के प्रति भारत की अवज्ञा का प्रतीक था और इसने पूरे देश में व्यापक प्रतिरोध को प्रेरित किया.
6.राजघाट, दिल्ली
भारत के दिल्ली में स्थित राजघाट महात्मा गांधी के सम्मान में एक स्मारक है. यह वह स्थान है जहां 1948 में उनकी हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था. स्मारक पर एक सादा काले संगमरमर का चबूतरा है, जो गांधी जी की सादगी को दर्शाता है और एक जलती हुई लौ उनकी अटूट भावना का प्रतीक है. राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर-दूर से लोग इस स्थान पर आते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.