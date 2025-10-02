इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज

3 . कस्तूरबा कुटीर, दिल्ली

3

कस्तूरबा कुटीर या माता कस्तूरबा स्मारक संग्रहालय आज एक बड़ा आकर्षण है. इसमें 1930 और 1940 के दशक में कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण निशानियां मौजूद हैं. लंबे समय से उपेक्षित इस घर का जीर्णोद्धार किया गया और 7 जुलाई 2017 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसे एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया. यहां उनके इस्तेमाल किए जाने वाले बाथटब से लेकर उनके खाना पकाने वाली रसोई तक ऐसी कई चीजें हैं जो इस जगह को देखने लायक बनाती हैं.