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दुनिया के इन देशों में नहीं होते राष्ट्रपति, जानें फिर कौन चलाता है सरकार

आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होते. जानें फिर वहां कैसे चलती है शासन व्यवस्था

Jaya Pandey | Apr 23, 2026, 11:28 AM IST

1.दुनिया के बिना राष्ट्रपति वाले देश

दुनिया के बिना राष्ट्रपति वाले देश
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दुनिया के सभी देशों में शासन की व्यवस्था होती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसे देश हैं जहां कोई राष्ट्रपति नहीं है. आज हम आपको उन देशों के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर फिर वहां की शासन व्यवस्था कैसे चलती है?
(Image: AI Generated)

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2.इन देशों में कैसे चलती है शासन व्यवस्था?

इन देशों में कैसे चलती है शासन व्यवस्था?
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स्विटजरलैंड, वेटिकन सिटी, सेन मेरिनो, एंडोरा, लिकटेंस्टाइन, ब्रिटेन, जापान  और सऊदी अरब जैसे देशों में राष्ट्रपति नहीं होते. ऐसे देशों में राजतंत्र, परिषद पर आधारित शासन या धार्मिक नेतृत्व से सिस्टम काम करता है. उदाहरण के रूप में स्विट्जरलैंड में सात सदस्यों वाली संघीय परिषद सामूहिक रूप से सरकार चलाती है. इस परिषद का एक सदस्य हर साल 'राष्ट्रपति' बनता है, लेकिन उसकी भूमिका औपचारिक होती है और असली शक्ति पूरे समूह के पास होती है.
(Image Credit: Canva)
 

3.वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी
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वेटिकन सिटी में कोई राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि वहां पोप ही सर्वोच्च नेता होते हैं. पोप के पास धार्मिक और प्रशासनिक दोनों तरह की शक्तियां होती हैं. पोप का चुनाव कार्डिनल करते हैं और वे जीवन भर पद पर बने रहते हैं.
(Image Credit: Canva) 

4.सैन मैरिनो और एंडोरा

सैन मैरिनो और एंडोरा
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सैन मैरिनो में हर छह महीने में दो कैप्टन रीजेंट चुने जाते हैं, जो मिलकर राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं. इस सिस्टम का मकसद है कि सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में न केंद्रित हो. वहीं, एंडोरा में भी अनोखी व्यवस्था है, जहां दो को-प्रिंस होते हैं. इसमें से एक फ्रांस के राष्ट्रपति और दूसरे उरगेल के बिशप होते हैं. दोनों मिलकर राष्ट्राध्यक्ष होते हैं. 
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.जापान और यूनाइटेड किंगडम

जापान और यूनाइटेड किंगडम
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जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में राजतंत्र है. यहां सम्राट या राजा राष्ट्राध्यक्ष होते हैं. हालांकि, असली शासन चुनी हुई संसद या प्रधानमंत्री चलाते हैं. इन देशों में राजा की भूमिका प्रतीकात्मक होती है, जो परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है. 
(Image Credit: Canva)
 

6.इन देशों में राष्ट्रपति न होने की क्या वजह है?

इन देशों में राष्ट्रपति न होने की क्या वजह है?
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इन देशों में राष्ट्रपति न होने की कई वजहें होती हैं. स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देश सत्ता के केंद्रीकरण से बचना चाहते हैं, इसलिए वे सामूहिक नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं.  सैन मैरिनो जैसे छोटे देशों में बार-बार नेतृत्व बदलने से संतुलन और पारदर्शिता बनी रहती है. वहीं, राजतंत्र वाले देशों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं इस व्यवस्था को बनाए रखती हैं.
(Image Credit: Canva)

7.क्या हैं फायदे और नुकसान?

क्या हैं फायदे और नुकसान?
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इन व्यवस्थाओं के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं. सामूहिक या विभाजित नेतृत्व से स्थिरता और संतुलन तो मिलता है, लेकिन कई बार फैसले लेने में देरी हो सकती है. हालांकि, इस देशों के उदाहरण साबित करते हैं कि दुनिया में शासन के कई सफल मॉडल हैं और सभी एक-दूसरे से काफी अलग हैं.
(Image Credit: Canva)

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