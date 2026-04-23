दुनिया के इन देशों में नहीं होते राष्ट्रपति, जानें फिर कौन चलाता है सरकार

2 . इन देशों में कैसे चलती है शासन व्यवस्था?

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स्विटजरलैंड, वेटिकन सिटी, सेन मेरिनो, एंडोरा, लिकटेंस्टाइन, ब्रिटेन, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों में राष्ट्रपति नहीं होते. ऐसे देशों में राजतंत्र, परिषद पर आधारित शासन या धार्मिक नेतृत्व से सिस्टम काम करता है. उदाहरण के रूप में स्विट्जरलैंड में सात सदस्यों वाली संघीय परिषद सामूहिक रूप से सरकार चलाती है. इस परिषद का एक सदस्य हर साल 'राष्ट्रपति' बनता है, लेकिन उसकी भूमिका औपचारिक होती है और असली शक्ति पूरे समूह के पास होती है.

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