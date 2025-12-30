FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

आज हम आपको दुनिया के ऐसे 5 हथियारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें उनकी कीमत, तकनीक और मारक क्षमता के कारण सबसे महंगा और घातक माना जाता है...

जया पाण्डेय | Dec 30, 2025, 02:45 PM IST

1.दुनिया के सबसे महंगे और घातक हथियार

दुनिया के सबसे महंगे और घातक हथियार
1

आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सैनिकों और बंदूकों तक सीमित नहीं रह गया है. आज की लड़ाइयां अत्याधुनिक तकनीक, सटीकता और अरबों डॉलर की लागत वाले हथियारों पर निर्भर करती हैं. मौजूदा दौर में हथियार केवल सैन्य जरूरत नहीं, बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग और हाई-एंड टेक्नोलॉजी का बेहद महंगा कॉम्बिनेशन बन चुके हैं. आज हम आपको दुनिया के ऐसे 5 हथियारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें उनकी कीमत, तकनीक और मारक क्षमता के कारण सबसे महंगा और घातक माना जाता है.

2.ट्राइडेंट II D5 मिसाइल

ट्राइडेंट II D5 मिसाइल
2

ट्राइडेंट II D5 बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सबसे महंगे और एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियारों में गिना जाता है. इसे अमेरिका की डिफेंस कंपनी Lockheed Martin ने विकसित किया है. एक ट्राइडेंट II D5 मिसाइल की अनुमानित लागत करीब 30 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 250 से 415 करोड़ रुपये तक मानी जाती है. यह मिसाइल परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है जिससे इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. अमेरिका और ब्रिटेन अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी में इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं. इसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक है और यह एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है.

3.मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स
3

MOAB यानी Massive Ordnance Air Blast को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन-न्यूक्लियर बम माना जाता है. इसे पहली बार 2017 में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था. इस बम की अनुमानित कीमत करीब 170,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.4 करोड़ रुपये है. यह बम जमीन से टकराने से पहले हवा में ही विस्फोट करता है जिससे बेहद बड़े इलाके में तबाही मच जाती है. इसकी ब्लास्ट वेव इतनी ताकतवर होती है कि यह जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को भी तबाह कर सकती है.

4.B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर

B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर
4

B-2 Spirit Stealth Bomber को अब तक का सबसे महंगा लड़ाकू विमान माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जो इसे दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य बना देती है. एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 17,000 से 18,000 करोड़ रुपये आंकी जाती है. यह विमान न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है और बिना रुके लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है. अमेरिका के स्ट्रैटेजिक एयर फोर्स में इसकी अहम भूमिका है.

5.लेजर-गाइडेड मिसाइलें

लेजर-गाइडेड मिसाइलें
5

लेजर-गाइडेड मिसाइलें आधुनिक युद्ध में सटीक निशाने के लिए जानी जाती हैं. ये मिसाइलें लेजर सिस्टम की मदद से टारगेट को लॉक करती हैं और बेहद कम एरर के साथ हमला करती हैं. Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) जैसी मिसाइलों की कीमत औसतन 25,000 से 35,000 अमेरिकी डॉलर यानी 20 से 30 लाख रुपये प्रति यूनिट होती है. इन हथियारों का फायदा यह है कि ये सीमित क्षेत्र में हमला करके अनावश्यक नुकसान को कम करती हैं, इसी वजह से आधुनिक सेनाएं इनका तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं.

6.स्टिंगर मिसाइल

स्टिंगर मिसाइल
6

Stinger Missile एक पोर्टेबल कंधे से दागी जाने वाली सतह-से-हवा मिसाइल है. इसे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है. एक स्टिंगर मिसाइल की कीमत लगभग 40,000 से 120,000 अमेरिकी डॉलर यानी 30 लाख से 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है, जो इसके वेरिएंट पर निर्भर करती है. यह मिसाइल कई युद्धों में अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुकी है और आज भी दुनिया की कई सेनाओं के लिए बेहद अहम हथियार मानी जाती है.

