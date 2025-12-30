मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

2 . ट्राइडेंट II D5 मिसाइल

ट्राइडेंट II D5 बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सबसे महंगे और एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियारों में गिना जाता है. इसे अमेरिका की डिफेंस कंपनी Lockheed Martin ने विकसित किया है. एक ट्राइडेंट II D5 मिसाइल की अनुमानित लागत करीब 30 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 250 से 415 करोड़ रुपये तक मानी जाती है. यह मिसाइल परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है जिससे इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. अमेरिका और ब्रिटेन अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी में इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं. इसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक है और यह एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है.