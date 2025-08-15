ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम
एजुकेशन
राजा राम | Aug 15, 2025, 08:03 PM IST
1.नए देश की मांग उठ रही है
दुनिया में अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां नए देश की मांग उठ रही है. कई आपसी संघर्ष, तो कहीं सांस्कृतिक लड़ाई, तो कहीं किसी और मुद्दे पर लगातार ये मांग उठती रही हैं.
2.दक्षिणी सूडान
इस सूची में सबसे पहला नाम है दक्षिणी सूडान. 9 जुलाई 2011 को सूडान से आजादी मिली थी. हालांकि, गरीबी, भूखमरी और सूखे से ग्रसित यह देश अभी भी चुनौतियों से जूझ रहा है.
3.कोसोवो
दूसरे नंबर पर है कोसोवो. साल 2008 में सर्बिया से अलग होकर यह एक नया देश बना. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र अभी भी कोसोवो को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है.
4.मोंटेग्रो और सर्बिया
इस सूची में अगला नंबर है मोंटेग्रो और सर्बिया की. साल 1991 में युगोस्लाविया के विघटन के बाद ये दोनों देश बने.
5.पूर्वी तिमोर
पूर्वी तिमोर को अब तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है. साल 2002 में इंडोनेशिया से आजादी मिली थी.
6.पालाऊ
इस सूची में पांचवें नंबर है पालाऊ. इस देश की कुल आबादी 21000 से भी कम है. साल 1994 में इसे आजादी मिली.