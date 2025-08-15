Twitter
Advertisement
Headlines

पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

HomePhotos

एजुकेशन

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

दुनिया में अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां नए देश की मांग उठ रही है. आइये आज जानते हैं दुनिया के 5 सबसे नए देशों के बारे में..

राजा राम | Aug 15, 2025, 08:03 PM IST

1.नए देश की मांग उठ रही है

नए देश की मांग उठ रही है
1

दुनिया में अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां नए देश की मांग उठ रही है. कई आपसी संघर्ष, तो कहीं सांस्कृतिक लड़ाई, तो कहीं किसी और मुद्दे पर लगातार ये मांग उठती रही हैं. 
 

Advertisement

2.दक्षिणी सूडान

दक्षिणी सूडान
2

इस सूची में सबसे पहला नाम है दक्षिणी सूडान. 9 जुलाई 2011 को सूडान से आजादी मिली थी. हालांकि, गरीबी, भूखमरी और सूखे से ग्रसित यह देश अभी भी चुनौतियों से जूझ रहा है.
 

3.कोसोवो

कोसोवो
3

दूसरे नंबर पर है कोसोवो. साल 2008 में सर्बिया से अलग होकर यह एक नया देश बना. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र अभी भी कोसोवो को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है.
 

4.मोंटेग्रो और सर्बिया

मोंटेग्रो और सर्बिया
4

इस सूची में अगला नंबर है मोंटेग्रो और सर्बिया की. साल 1991 में युगोस्लाविया के विघटन के बाद ये दोनों देश बने.

TRENDING NOW

5.पूर्वी तिमोर

पूर्वी तिमोर
5

पूर्वी तिमोर को अब तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है. साल 2002 में इंडोनेशिया से आजादी मिली थी. 
 

6.पालाऊ

पालाऊ
6

इस सूची में पांचवें नंबर है पालाऊ. इस देश की कुल आबादी 21000 से भी कम है. साल 1994 में इसे आजादी मिली.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
Viral Video: दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
Jharkhand: महज 5 साल में 42 से 49 के हो गए CM हेमंत सोरेन! BJP ने हलफनामे पर खड़े किए सवाल
Jharkhand: महज 5 साल में 42 से 49 के हो गए CM हेमंत सोरेन! BJP ने हलफनामे पर खड़े किए सवाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE