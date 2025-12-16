भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं

एजुकेशन
राजा राम | Dec 16, 2025, 06:32 PM IST
1.इन नौकरियों के लिए करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं
सरकारी नौकरी को भारत में सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि एक सामाजिक पहचान माना जाता है. यही कारण है कि हर साल लाखों युवा कठिन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.
2.IAS और IPS
IAS और IPS जैसी सेवाएं सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती हैं. इन पदों पर काम करने वालों के पास प्रशासनिक ताकत के साथ समाज को दिशा देने का अवसर होता है.
3.भारतीय विदेश सेवा
भारतीय विदेश सेवा (IFS) में अधिकारी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे इस नौकरी को खास दर्जा मिलता है.
4.भारतीय राजस्व सेवा
भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में काम करने वाले अधिकारी देश की टैक्स व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
5.भारतीय राजस्व सेवा
डिफेंस सर्विसेज में अधिकारी बनना गर्व की बात मानी जाती है. सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा देशभक्ति की मिसाल है.
6.पीएसयू कंपनियों में अधिकारी
पीएसयू कंपनियों में अधिकारी पद सुरक्षित करियर और अच्छी सैलरी का संतुलन देते हैं.
7.भारतीय वन सेवा
भारतीय वन सेवा (IFoS) पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन से जुड़ी एक प्रतिष्ठित सेवा है.
8.RBI ग्रेड B अधिकारी
RBI ग्रेड B अधिकारी देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ होते हैं.
9.इंजीनियरिंग सेवा
इंजीनियरिंग सेवा (IES) में अधिकारी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं.
10.न्यायाधीश
न्यायिक सेवाओं में न्यायाधीश बनकर कानून और संविधान की रक्षा की जाती है.
11.ये नौकरियां बताती हैं पैसा ही सब कुछ नहीं
कुल मिलाकर, ये नौकरियां बताती हैं कि युवाओं के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं, बल्कि सम्मान और स्थायित्व भी उतना ही अहम है.