ये हैं भारत के सबसे अमीर और गरीब मुख्यमंत्री, जानें कहां हैं बिहार के CM नीतीश कुमार

8 . नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साधारण संपत्ति वाले नेताओं में गिने जाते हैं. ADR रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास कुल 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो उन्हें इस सूची में निचले पायदान पर रखती है.

