ये हैं भारत के सबसे अमीर और गरीब मुख्यमंत्री, जानें कहां हैं बिहार के CM नीतीश कुमार

राजा राम | Nov 19, 2025, 04:32 PM IST
1.बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार
बिहार में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद गठबंधन विधायकों ने नीतीश कुमार को दोबारा अपना नेता चुन लिया है. इसके साथ ही वे एक बार फिर राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं.
2.देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का खुलासा
इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसने कई लोगों को चौंका दिया है.
3.ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री
रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं. उनके पास कुल संपत्ति करीब 15 लाख रुपये से थोड़ी अधिक है. यह आम नेताओं की तुलना में भी काफी कम मानी जाती है.
4.चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री
दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू इस सूची में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति 931 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
5.दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 332 करोड़ रुपये है.
6.तीसरे स्थान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
तीसरे स्थान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 51 करोड़ रुपये बताई गई है.
7.कई मुख्यमंत्री बेहद साधारण
रिपोर्ट में कई ऐसे मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र है जिनकी संपत्ति साधारण है. इनमें यूपी के योगी आदित्यनाथ (1.54 करोड़), पंजाब के भगवंत मान (1.97 करोड़) और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय (3.80 करोड़) शामिल हैं.
8.नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साधारण संपत्ति वाले नेताओं में गिने जाते हैं. ADR रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास कुल 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो उन्हें इस सूची में निचले पायदान पर रखती है.