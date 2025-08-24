ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District

4 . ये हैं देश के 5 सबसे अमीर जिले

देश के सबसे अमीर जिलों की ये रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP (रुपये में) पर आधारित है, जो बताती है कि इन जिलों में प्रत्येक व्यक्ति कितना आर्थिक उत्पादन में योगदान देता है. आज हम आपको देश के सबसे अमीर 5 जिलों के बारे में बताने वाले हैं.