भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI के रेड पर अनिल अंबानी का आया रिएक्शन, बोले- 'मुझे निशाना बनाया जा रहा...'
Low Platelets: ब्लड में प्लेटले्टस कम होने का संकेत हैं ये शारीरिक दिक्कतें, जान लें कितना कम होने पर जा सकती है जान?
Varaha Jayanti 2025: 25 या 26 अगस्त कब है वराह जयंती? जानें सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?
देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी, अब तक11 लोगों की मौत, इन स्टेट्स में 'रेड अलर्ट' जारी
अब प्लेन जैसी आएंगी आलीशान बसें, एयर होस्टेस की जगह लेंगी बस होस्टेस, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान
Skin Care: स्किन के लिए अच्छा होता है फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोना, जानें इसके फायदे
UPMSP 10th 12th Board Exam 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की तारीखों में बदलाव, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 24, 2025, 09:53 AM IST
1.देश की समृद्धि के इंजन हैं ये जिले
भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ उसके राज्य बल्कि उसके जिले भी बनाए रखते हैं. कई जिले तो ऐसे हैं जो देश की इकनॉमी के विकास के लिए समृद्धि के इंजन बनकर उभरे हैं.
2.दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक इसके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तीसरे स्थान को पीछे छोड़ देने की संभावना है.
3.कैसे कोई जिला बनता है अमीर?
भारत के सबसे समृद्ध जिले औद्योगिक केंद्रों, आईटी क्षेत्रों और व्यापार-अनुकूल क्षेत्रों का विकास हैं जो इन सभी क्षेत्रों और राष्ट्रीय विकास में भारत को एक विकासशील क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हैं.
4.ये हैं देश के 5 सबसे अमीर जिले
देश के सबसे अमीर जिलों की ये रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP (रुपये में) पर आधारित है, जो बताती है कि इन जिलों में प्रत्येक व्यक्ति कितना आर्थिक उत्पादन में योगदान देता है. आज हम आपको देश के सबसे अमीर 5 जिलों के बारे में बताने वाले हैं.
5.अमीर जिलों की लिस्ट में टॉप पर है तेलंगाना का यह जिला
तेलंगाना का रंगारेड्डी भारत का सबसे अमीर जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी ₹11.46 लाख है. यह हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर, फार्मा उद्योगों और टेक पार्कों का घर है.
6.देश के ये जिले भी हैं लिस्ट में
इसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा का गुरुग्राम, तीसरे नंबर पर कर्नाटक का बेंगलुरु शहरी, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा और पांचवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश के सोलन का नंबर आता है.
7.सिर्फ महानगर नहीं बल्कि कई छोटे जिले भी हैं अमीर
2025 की देश की सबसे अमीर जिलों की रैंकिंग से पता चलता है कि भारत के सबसे समृद्ध जिले सिर्फ महानगर ही नहीं हैं, बल्कि इनमें छोटे लेकिन गतिशील क्षेत्र भी शामिल हैं. ये सभी मिलकर भारत की विविध विकास गाथा को उजागर करते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.