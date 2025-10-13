ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

2 . चित्तौड़गढ़ किला

चित्तौड़गढ़ किला 7वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और यह भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है. यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. यह किला अपनी विशाल दीवारों, मंदिरों, महलों और मीनारों के लिए प्रसिद्ध है. बलिदान और वीरता की कहानियों के लिए जाना जाने वाला यह किला राजपूत शौर्य और गौरव का प्रतीक है, जो दुनिया भर से इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है.