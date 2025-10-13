FacebookTwitterYoutubeInstagram
IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज 

आप दोनों पर 200 प्रतिशत टैरिफ..., ट्रंप ने फिर भारत-पाक युद्ध रोकने का लिया श्रेय, नोबेल पुरस्कार पर भी दिया बड़ा बयान

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

विभिन्न राजवंशों द्वारा निर्मित भारत के विशाल किले, देश की विरासत, शाही शक्ति और स्थापत्य कला की झलक दिखाते हैं. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ से लेकर दिल्ली के लाल किले और तेलंगाना के गोलकुंडा तक, हर किला विजय और सांस्कृतिक महत्व की एक अनूठी कहानी कहता है.

जया पाण्डेय | Oct 13, 2025, 10:29 AM IST

1.भारत के 5 सबसे पुराने किले

भारत के 5 सबसे पुराने किले
1

भारत में कई स्मारकीय किले हैं जो प्रभावशाली और ऐतिहासिक दोनों हैं. ये किले भारत की विरासत, शाही शक्ति और स्थापत्य कला के चिरस्थायी प्रतीक हैं, जिनका निर्माण राजाओं, सम्राटों और राजवंशों ने कई सौ वर्षों में अलग-अलग समय में सैन्य रक्षा, आवासीय, प्रशासनिक और सांस्कृतिक कामों को पूरा करने के लिए किया था. आज हम आपको भारत के 5 सबसे प्राचीन किलों के बारे में बताने वाले हैं.

2.चित्तौड़गढ़ किला

चित्तौड़गढ़ किला
2

चित्तौड़गढ़ किला 7वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और यह भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है. यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. यह किला अपनी विशाल दीवारों, मंदिरों, महलों और मीनारों के लिए प्रसिद्ध है. बलिदान और वीरता की कहानियों के लिए जाना जाने वाला यह किला राजपूत शौर्य और गौरव का प्रतीक है, जो दुनिया भर से इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है.

3.कुंभलगढ़ किला

कुंभलगढ़ किला
3

कुंभलगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था. इस किले की खासियत इसकी विशाल दीवारें हैं जो 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बनाती हैं. यह किला अरावली की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसमें कई महल और मंदिर हैं. यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है और राजपूत सैन्य वास्तुकला का एक और बेहतरीन उदाहरण है.

4.ग्वालियर किला

ग्वालियर किला
4

ग्वालियर किला आठवीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और इसकी संरचना बेहद प्रभावशाली है. यह किला शहर के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. इस किले को 'ग्वालियर जिब्राल्टर' के नाम से जाना जाता है और इसमें महल, मंदिर और जलाशय हैं. यह किला कई युद्धों का स्थल रहा है और मुगलों और मराठों सहित कई शासकों के अधीन रहा है, जिसने इस किले को भारत के मध्यकालीन इतिहास और वास्तुकला में एक उचित स्थान दिया है.

5.लाल किला

लाल किला
5

मुगल बादशाह शाहजहां ने 1648 में लाल किला को बनवाया था. इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है. लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस संरचना में सुंदर महल, हॉल और मस्जिदें हैं. यह मुगल बादशाहों का मुख्य निवास स्थान था, जो भारत की उल्लेखनीय मुगल वास्तुकला और इतिहास का प्रतीक है. यह प्रतिवर्ष भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोहों के आयोजन स्थल के रूप में भी जाना जाता है.

6.गोलकुंडा किला

गोलकुंडा किला
6

13वीं शताब्दी में निर्मित गोलकुंडा किला अपनी शानदार वास्तुकला और हीरा व्यापार केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. यह हैदराबाद के पास स्थित है और इसकी विशाल दीवारें, द्वार, महल और ध्वनिक रूप से डिज़ाइन की गई इमारतें हैं. किले का इतिहास काकतीय राजवंश से लेकर कुतुब शाही शासकों तक फैला हुआ है , जो मध्यकालीन भारत की सामरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है.

