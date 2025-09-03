ये हैं भारत की 5 सबसे आलीशान और महंगी ट्रेनें, इसके किराये में खरीद लेंगे 2BHK फ्लैट

5 . गोल्डन चैरियट

5

गोल्डन चैरियट कर्नाटक राज्य पर्यटन द्वारा संचालित है और यह शाही ट्रेन खूबसूरत प्राकृतिक मार्गों पर चलती है. यह यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और हरे-भरे प्राकृतिक अजूबों से जोड़ती है. मैसूर शैली के साज-सज्जा से सुसज्जित इसके अंदरूनी हिस्से आराम और शैली को बढ़ाते हैं और साथ ही आयुर्वेद स्पा उपचार और इन-हाउस लज़ीज़ भोजन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं.