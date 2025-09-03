Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस
Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा
ये हैं भारत की 5 सबसे आलीशान और महंगी ट्रेनें, इसके किराये में खरीद लेंगे 2BHK फ्लैट
क्या किंग कोहली के लिए अलग हैं BCCI के नियम? विराट को मिले स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद उठे सवाल
Mouth Fungel Remedies: मुंह के छालों से हैं परेशान तो नारियल तेल से लेकर हल्दी का ऐसे करें इस्तेमाल, झट से मिल जाएगा आराम
Numerology: कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगावा देगा ये मोबाइल नंबर, हर कदम पर आएगी रुकावट
कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'
शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज
पेशाब में दिखने वाले ये 2 लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल को देते हैं संकेत, समझ लें नसों में रुक रहा है ब्लड सर्कुलेशन
ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 03, 2025, 12:02 PM IST
1.भारत की 5 महंगी ट्रेनें
भारतीय रेल को हमारे देश की जीवन रेखा तो माना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भारत में कई ऐसी ट्रेनें भी हैं जो आपको इतना शानदार एहसास दिला सकती हैं कि आप शाही जीवन जी रहे हैं. आगे जानें कि आप कैसे इस शाही सफर का हिस्सा बन सकते हैं.
2.शाही यात्राओं के लिए मशहूर हैं ये ट्रेनें
इन शाही रेल यात्राओं के ज़रिए आप भारत के ऐसे स्थलों की सैर कर सकते हैं जो भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं. डेक्कन ओडिसी से लेकर महाराजा एक्सप्रेस तक आपको ये 5 ट्रेनें आरामदायक यात्रा के साथ शाही एहसास दिलाएंगी.
3.डेक्कन ओडिसी
गहरे नीले रंग की डेक्कन ओडिसी में सवार होना ऐसा लगता है जैसे किसी शाही रथ में सवार हो. यह ट्रेन अपने मेहमानों को भव्य रूप से सजाए गए केबिन और 16वीं सदी के महाराजाओं की जीवनशैली की याद दिलाने वाली सुविधाओं से लाड़-प्यार करती है. इस ट्रेन को ताज ग्रुप ऑपरेट करता है.
4.महाराजा एक्सप्रेस
महाराजा एक्सप्रेस लगातार छह साल से दुनिया की टॉप की लग्ज़री ट्रेन बनी हुई है. इस आलीशान और शाही ट्रेन में मेहमान अपनी पसंद के अनुसार भारत भर में कई यात्रा कार्यक्रम चुन सकते हैं. महाराजा एक्सप्रेस से कई शाही जगहों, ऐतिहासिक किलों और हेरिटेज संपत्तियों की सैर की जा सकती है.
5.गोल्डन चैरियट
गोल्डन चैरियट कर्नाटक राज्य पर्यटन द्वारा संचालित है और यह शाही ट्रेन खूबसूरत प्राकृतिक मार्गों पर चलती है. यह यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और हरे-भरे प्राकृतिक अजूबों से जोड़ती है. मैसूर शैली के साज-सज्जा से सुसज्जित इसके अंदरूनी हिस्से आराम और शैली को बढ़ाते हैं और साथ ही आयुर्वेद स्पा उपचार और इन-हाउस लज़ीज़ भोजन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं.
6.रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स
अपने नाम के अनुरूप रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स हर पड़ाव पर राजस्थान की विरासत को जीवंत करती है. यात्रियों का राजस्थानी उत्सवी स्वागत किया जाता है और उन्हें राजसी आवासों जैसे केबिन दिए जाते हैं, जो भव्य सजावट और आधुनिक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं.
7. पैलेस ऑन व्हील्स
भारत की लग्ज़री ट्रेनों में अग्रणी पैलेस ऑन व्हील्स ने निज़ामों और राजपूत शासकों के ज़माने से ही शाही यात्रा को एक नया आयाम दिया है. हाल ही में नवीनीकृत यह प्रतिष्ठित ट्रेन अपने शाही माहौल को बरकरार रखते हुए बेहतरीन सुविधाओं के ज़रिए मेहमानों को राजस्थान की जीवंत विरासत से परिचित कराती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.