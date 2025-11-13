ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 13, 2025, 03:02 PM IST
1.सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी
दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट और उसमें कई डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आने के बाद सफेदपोश आतंकवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में यह समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर काफी ज्यादा शिक्षित लोग कैसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. आज हम आपको सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आतंकवादियों के बारे में बताने जा रहे हैं. हालांकि किसी भी आतंकी को सबसे शिक्षित आतंकवादी के रूप में मान्यता नहीं मिली है लेकिन इन आतंकियों के पास पढ़ाई की सबसे एडवांस डिग्रियां हैं.
2.ओसामा बिन लादेन
अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश का कोर्स किया था. उसने किंग अब्दुलअजीज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी और बिसनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उसने सिविल इंजीनियरिंग और लोक प्रशासन की भी पढ़ाई की लेकिन कुछ दूसरे रिपोर्ट में बताया गया कि उसने डिग्री पूरी किए बिना ही तीसरे साल के दौरान पढ़ाई छोड़ दी थी.
3.हाफिज सईद
लश्कर-ए-तैयबा का सह-संस्थापक हाफिज सईद के पास पंजाब यूनिवर्सिटी से दो मास्टर डिग्री और रियाद के किंग सऊद यूनिवर्सिटी से दो साल की एक्सपर्टीज है. वह खुद को एक प्रोफेसर बताता है और लोगों का मानना है कि इस्लामी स्टडीज में उसकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि है.
4.अनवर अल-अवलाकी
अनवर अल-अवलाकी एक अमेरिकी-यमनी इस्लामी धर्मगुरु और अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा के लिए एक प्रमुख आयोजक था. उसने कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बी.एस. और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर डिग्री प्राप्त की.
5.अब्दुल सुभान कुरैशी
अब्दुल सुभान कुरैशी को भारत का ओसामा बिन लादेन कहा जाता है. वह कई बम विस्फोटों में शामिल था. उसके पास इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा था और वह कंप्यूटर फर्मों के लिए भी काम करता था.
6.अफजल गुरु
अफजल गुरु को 2001 में भारत में हुए संसद हमले में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था. उसने एमबीबीएस कोर्स का पहला साल पूरा किया था और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की.
