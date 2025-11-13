ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

1 . सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी

दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट और उसमें कई डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आने के बाद सफेदपोश आतंकवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में यह समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर काफी ज्यादा शिक्षित लोग कैसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. आज हम आपको सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आतंकवादियों के बारे में बताने जा रहे हैं. हालांकि किसी भी आतंकी को सबसे शिक्षित आतंकवादी के रूप में मान्यता नहीं मिली है लेकिन इन आतंकियों के पास पढ़ाई की सबसे एडवांस डिग्रियां हैं.