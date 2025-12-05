ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं

1 . बाकू

अज़रबैजान की राजधानी बाकू कभी तेल के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन अब वही तेल उद्योग शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है. पुराने कारखानों का कचरा और जमीन में रिसता तेल हवा को इतना जहरीला बना चुका है कि तटीय इलाकों में खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है.