Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं

दुनिया में जहां कई शहर अपनी सुंदरता और आधुनिकता के लिए जाने जाते हैं, वहीं कुछ शहर ऐसे भी हैं जो गंदगी, प्रदूषण और बदहाल व्यवस्था से जूझ रहे हैं. यहां हवा दूषित है, सड़कें कचरे से भरी रहती हैं और साफ हवा में सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं. 

राजा राम | Dec 05, 2025, 11:45 PM IST

1.बाकू

बाकू
1

अज़रबैजान की राजधानी बाकू कभी तेल के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन अब वही तेल उद्योग शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है. पुराने कारखानों का कचरा और जमीन में रिसता तेल हवा को इतना जहरीला बना चुका है कि तटीय इलाकों में खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है.

 

2.पोर्ट-औ-प्रिंस

पोर्ट-औ-प्रिंस
2

हैती की राजधानी पोर्ट-औ-प्रिंस में सफाई व्यवस्था लगभग ठप है. टूटी सीवेज लाइनें, सड़कों पर फैलता कचरा और बारिश में भरे नाले शहर को स्थायी गंदगी से घेर लेते हैं. यहां साफ पानी और साफ हवा दोनों ही दुर्लभ हो चुके हैं.

3.ढाका

ढाका
3

ढाका दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक है. हजारों वाहनों का लगातार उठता धुआं, संकरी सड़कें और जगह-जगह पड़े कचरे के ढेर इसकी हवा को बेहद प्रदूषित बना देते हैं. शहरी योजना की कमी भी हालात खराब करती है.
 

4.एंटानानारिवो

एंटानानारिवो
4

मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में सफाई व्यवस्थाएं वर्षों से बुरी तरह प्रभावित हैं. खुले नालों से उठती बदबू और हर मोड़ पर जमा कूड़ा शहर को रहने लायक नहीं छोड़ते.
 

5.पोर्ट हारकोर्ट

पोर्ट हारकोर्ट
5

नाइजीरिया का पोर्ट हारकोर्ट तेल उद्योग के कारण गंभीर प्रदूषण झेल रहा है. हवा में तैरते काले धुएं, कचरे के ढेर और खराब सीवर सिस्टम की वजह से यह अफ्रीका के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है.

Disclaimer: यहां दी गई सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं. 

