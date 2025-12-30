दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

1 . दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट?

लंबी दूरी की यात्रा के लिए हवाई सफर आज के समय में सबसे तेज और सुविधाजनक विकल्प माना जाता है. इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और आपसी कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलती है. यही वजह है कि किसी देश में हवाई अड्डों की संख्या उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता और विकास स्तर को दर्शाती है. आइए जानते हैं दुनिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं.