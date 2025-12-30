FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 World Cup 2026 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, आईपीएल में 13 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी नहीं मिली जगह; देखें पूरा स्क्वाड

सर्दियों में सेहत के लिए वरदान हैं ये मौसम फल, इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों को रखती हैं दूर

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

एजुकेशन

दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताएंगे जो एयरपोर्ट की संख्या के मामले में सबसे आगे हैं, जानें इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर आता है...

जया पाण्डेय | Dec 30, 2025, 01:44 PM IST

1.दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट?

दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट?
1

लंबी दूरी की यात्रा के लिए हवाई सफर आज के समय में सबसे तेज और सुविधाजनक विकल्प माना जाता है. इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और आपसी कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलती है. यही वजह है कि किसी देश में हवाई अड्डों की संख्या उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता और विकास स्तर को दर्शाती है. आइए जानते हैं दुनिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं.

2.अमेरिका (लगभग 13,500 से ज्यादा एयरपोर्ट)

अमेरिका (लगभग 13,500 से ज्यादा एयरपोर्ट)
2

अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई अड्डों वाला देश है. यहां करीब 13,500 से अधिक एयरपोर्ट मौजूद हैं. इस विशाल नेटवर्क में बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के साथ-साथ हजारों छोटे रीजनल और प्राइवेट एयरस्ट्रिप्स शामिल हैं. अमेरिका का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, विकसित एविएशन सेक्टर और निजी विमानों का व्यापक इस्तेमाल इसकी सबसे बड़ी वजह है. यह नेटवर्क घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करता है.

3.ब्राजील (लगभग 4,000 से ज्यादा एयरपोर्ट)

ब्राजील (लगभग 4,000 से ज्यादा एयरपोर्ट)
3

ब्राजील इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है. यहां करीब 4,000 से अधिक हवाई अड्डे हैं. देश का विशाल आकार और घने जंगलों व दूरदराज इलाकों की मौजूदगी हवाई यात्रा को बेहद जरूरी बनाती है. कई छोटे एयरपोर्ट ऐसे क्षेत्रों को जोड़ते हैं जहां सड़क या रेल कनेक्टिविटी सीमित है.

4.ऑस्ट्रेलिया (करीब 2,180 एयरपोर्ट)

ऑस्ट्रेलिया (करीब 2,180 एयरपोर्ट)
4

ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2,180 एयरपोर्ट हैं. यहां बड़ी संख्या में छोटे और क्षेत्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं, जो दूर-दराज फैली आबादी को जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं. पर्यटन, माइनिंग इंडस्ट्री और मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ये एयरपोर्ट बेहद जरूरी माने जाते हैं.

5.मेक्सिको (लगभग 1,700 एयरपोर्ट)

मेक्सिको (लगभग 1,700 एयरपोर्ट)
5

मेक्सिको में करीब 1,700 हवाई अड्डे हैं. इनमें से कई पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कैनकून इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े हब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को संभालते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं.

6.कनाडा (लगभग 1,450 एयरपोर्ट)

कनाडा (लगभग 1,450 एयरपोर्ट)
6

कनाडा भी टॉप 5 देशों में शामिल है. यहां करीब 1,450 एयरपोर्ट मौजूद हैं. बर्फीले और दूरस्थ इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए हवाई यात्रा जीवनरेखा की तरह काम करती है. छोटे एयरपोर्ट्स और एयरस्ट्रिप्स यहां बेहद अहम हैं.

7.भारत का स्थान कहां है?

भारत का स्थान कहां है?
7

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट होने के बावजूद भारत एयरपोर्ट की संख्या के मामले में टॉप 5 या टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है. भारत में फिलहाल करीब 300 से 320 हवाई अड्डे हैं, जिनमें इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और छोटे क्षेत्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं. हालांकि उड़ान योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के चलते आने वाले वर्षों में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
