FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 

लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान

कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य

भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य

HomePhotos

एजुकेशन

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

भारतीय रुपये की कीमत भले ही डॉलर और यूरो के मुकाबले कम हो, लेकिन कुछ देशों में इसकी ताकत साफ महसूस होती है. ऐसे देश भारतीय पर्यटकों के लिए सस्ती और आरामदायक छुट्टियों का मौका देते हैं. रुपये की अच्छी वैल्यू की वजह से वहां कम खर्च में ज्यादा मस्ती की जा सकती है.

राजा राम | Nov 04, 2025, 10:43 PM IST

1.नेपाल

नेपाल
1

सबसे पहले आता है भारत का पड़ोसी और ऐतिहासिक रूप से जुड़ा नेपाल. यहां भारतीय रुपये आसानी से स्वीकार किए जाते हैं और 100 रुपये करीब 160 नेपाली रुपये के बराबर होते हैं. इस वजह से भारतीय पर्यटक आसानी से यहां घूम-फिर सकते हैं.

Advertisement

2.इंडोनेशिया

इंडोनेशिया
2

सुंदरता से भरा इंडोनेशिया भी भारतीय यात्रियों के लिए किफायती गंतव्य है. यहां 1 भारतीय रुपया करीब 190-200 इंडोनेशियन रुपिया के बराबर मिलता है. कम खर्च में यहां खूबसूरत समुद्र तट, प्राकृतिक दृश्य और लोकल कल्चर का आनंद लिया जा सकता है. 
 

3.वियतनाम

वियतनाम
3

वियतनाम में रुपये की ताकत और भी ज्यादा है. यहां 1 रुपया लगभग 290-300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है.ऐतिहासिक स्थल, स्वादिष्ट खाना और रंग-बिरंगी बाजार इसे भारतीय पर्यटकों के लिए खास बनाते हैं. 
 

4.श्रीलंका

श्रीलंका
4

श्रीलंका, भारत से निकट और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा देश, भी भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करता है. 1 रुपया लगभग 3.5-4 श्रीलंकाई रुपये के बराबर है. 

TRENDING NOW

5.कंबोडिया

कंबोडिया
5

वहीं, कंबोडिया में 1 रुपया करीब 50 कंबोडियन रियल के बराबर आता है, जिससे यहां घूमना बेहद सस्ता पड़ता है.
 

6.यात्रा से पहले करेंसी रेट जरूर चेक करें

यात्रा से पहले करेंसी रेट जरूर चेक करें
6

इन देशों में भारतीय रुपये की ताकत पर्यटकों के बजट को बढ़ावा देती है. अगर आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं और विदेशी संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये पांच देश आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. यात्रा से पहले करेंसी रेट जरूर चेक करें, ताकि योजना पूरी तरह सुरक्षित रहे. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
Bihar: लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट
लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE