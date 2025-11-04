ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

एजुकेशन
राजा राम | Nov 04, 2025, 10:43 PM IST
1.नेपाल
सबसे पहले आता है भारत का पड़ोसी और ऐतिहासिक रूप से जुड़ा नेपाल. यहां भारतीय रुपये आसानी से स्वीकार किए जाते हैं और 100 रुपये करीब 160 नेपाली रुपये के बराबर होते हैं. इस वजह से भारतीय पर्यटक आसानी से यहां घूम-फिर सकते हैं.
2.इंडोनेशिया
सुंदरता से भरा इंडोनेशिया भी भारतीय यात्रियों के लिए किफायती गंतव्य है. यहां 1 भारतीय रुपया करीब 190-200 इंडोनेशियन रुपिया के बराबर मिलता है. कम खर्च में यहां खूबसूरत समुद्र तट, प्राकृतिक दृश्य और लोकल कल्चर का आनंद लिया जा सकता है.
3.वियतनाम
वियतनाम में रुपये की ताकत और भी ज्यादा है. यहां 1 रुपया लगभग 290-300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है.ऐतिहासिक स्थल, स्वादिष्ट खाना और रंग-बिरंगी बाजार इसे भारतीय पर्यटकों के लिए खास बनाते हैं.
4.श्रीलंका
श्रीलंका, भारत से निकट और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा देश, भी भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करता है. 1 रुपया लगभग 3.5-4 श्रीलंकाई रुपये के बराबर है.
5.कंबोडिया
वहीं, कंबोडिया में 1 रुपया करीब 50 कंबोडियन रियल के बराबर आता है, जिससे यहां घूमना बेहद सस्ता पड़ता है.
6.यात्रा से पहले करेंसी रेट जरूर चेक करें
इन देशों में भारतीय रुपये की ताकत पर्यटकों के बजट को बढ़ावा देती है. अगर आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं और विदेशी संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये पांच देश आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. यात्रा से पहले करेंसी रेट जरूर चेक करें, ताकि योजना पूरी तरह सुरक्षित रहे.