ब्रेकिंग न्यूज़
Photos

एजुकेशन

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने साल 2025 के लिए दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में अमेरिका, यूरोप, अरब देशों और भारत के दिग्गज कारोबारी घराने शामिल हैं. आइए जानते हैं टॉप 10 परिवारों के बारे में.

राजा राम | Dec 18, 2025, 06:33 PM IST

1.वॉल्टन परिवार (अमेरिका)

वॉल्टन परिवार (अमेरिका)
1

513 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वॉल्टन परिवार पहले स्थान पर है. वॉलमार्ट की विशाल रिटेल चेन ही उनकी दौलत की सबसे बड़ी वजह है.
 

2.अल नाह्यान परिवार (यूएई)

अल नाह्यान परिवार (यूएई)
2

अबू धाबी का शासक अल नाह्यान परिवार 335 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है. तेल और उद्योग उनका मुख्य कारोबार है.

3.अल सऊद परिवार (सऊदी अरब)

अल सऊद परिवार (सऊदी अरब)
3

213 अरब डॉलर की दौलत के साथ यह परिवार तीसरे स्थान पर है. बीते एक साल में इनकी संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है.

4.अल थानी परिवार (कतर)

अल थानी परिवार (कतर)
4

कतर का शासक अल थानी परिवार 199 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर है, जिसकी जड़ें तेल और गैस उद्योग में हैं.
 

5.एर्मेज़ परिवार (फ्रांस)

एर्मेज़ परिवार (फ्रांस)
5

लक्ज़री फैशन ब्रांड एर्मेज़ के मालिक इस परिवार की कुल संपत्ति 184 अरब डॉलर है.
 

6.कोच परिवार (अमेरिका)

कोच परिवार (अमेरिका)
6

कोच इंडस्ट्रीज़ के जरिए यह परिवार 150 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ छठे नंबर पर है.

7.मार्स परिवार (अमेरिका)

मार्स परिवार (अमेरिका)
7

चॉकलेट और पेट केयर प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर मार्स परिवार की संपत्ति 143 अरब डॉलर आंकी गई है.
 

8.अंबानी परिवार (भारत)

अंबानी परिवार (भारत)
8

105 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी परिवार आठवें स्थान पर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उनका मुख्य कारोबार है.

9.वर्थाइमर परिवार (फ्रांस)

वर्थाइमर परिवार (फ्रांस)
9

शेनेल ब्रांड के मालिक इस परिवार की कुल संपत्ति 85 अरब डॉलर है, हालांकि बीते साल इसमें थोड़ी गिरावट आई है.

10.थॉमसन परिवार (कनाडा)

थॉमसन परिवार (कनाडा)
10

थॉमसन रॉयटर्स की 70% हिस्सेदारी रखने वाला यह परिवार 82 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दसवें स्थान पर है.

