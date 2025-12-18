ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

1 . वॉल्टन परिवार (अमेरिका)

1

513 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वॉल्टन परिवार पहले स्थान पर है. वॉलमार्ट की विशाल रिटेल चेन ही उनकी दौलत की सबसे बड़ी वजह है.

