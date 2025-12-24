दुनिया के वो 10 देश जहां शराब पीना तो क्या नाम लेना भी है अपराध, सीधे होती है जेल

8 . सऊदी अरब

सऊदी अरब में दुनिया के कुछ सबसे कठोर शराब कानून लागू हैं. 1952 से यहां शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है. नशीले पदार्थों का आयात करना, उन्हें अपने पास रखना और यहां तक ​​कि उनके प्रभाव में पकड़े जाना भी विदेशियों के लिए जेल, सार्वजनिक कोड़े मारने और देश से निकाले जाने का कारण बन सकता है. हालांकि 2024 में देश ने रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में अपना पहला आधिकारिक शराब स्टोर खोलने की घोषणा की थी जो विशेष रूप से गैर-मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए था.