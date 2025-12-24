FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया के वो 10 देश जहां शराब पीना तो क्या नाम लेना भी है अपराध, सीधे होती है जेल

आज हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जहां शराब पीना तो बहुत दूर की बात है यहां इसका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं है. ऐसा करने पर आपको बेहद कड़ी सजा मिल सकती है...

जया पाण्डेय | Dec 24, 2025, 10:03 AM IST

1.इन देशों में शराब पर है पूरी तरह से बैन

1

कई देश शराब को अपने सामाजिक या सांस्कृतिक ताने-बाने के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं जबकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शराब को लेकर सख्त कानून हैं. कई देशों में शराब पीने पर भारी जुर्माना, कहीं देश निकाला तो कहीं जेल की सजा भी हो सकती है. आज हम आपको ऐसे ही 10 देशों के बारे बताएंगे जहां शराब का नाम लेना भी आपको मुश्किलों में डाल सकता है.

2.ब्रुनेई

2

ब्रुनेई की शरिया आधारित कानूनी व्यवस्था के तहत मुसलमानों के लिए शराब प्रतिबंधित है. गैर-मुसलमान सीमित मात्रा में निजी उपयोग के लिए शराब ला सकते हैं लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इसका सेवन अवैध है. कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना, कारावास या कोड़े मारने की सजा हो सकती है.

3.ईरान

3

ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से शराब गैरकानूनी है. हालांकि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को सीमित मात्रा में शराब पीने की अनुमति है लेकिन शराब का सेवन करते पकड़े गए मुसलमानों को शारीरिक दंड, जुर्माना या कारावास का सामना करना पड़ सकता है. सार्वजनिक जगहों पर नशे में होना एक गंभीर अपराध माना जाता है.

4.कुवैत

4

कुवैत में शराब को लेकर जीरो टॉलरेंस है. यहां शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. यहां तक ​​कि थोड़ी मात्रा में शराब रखने पर भी विदेशियों को गिरफ्तारी, जुर्माना और देश से निकाला जा सकता है. यहां कानून का सख्ती से पालन किया जाता है और शराब की तस्करी के प्रयासों को भी अपराध माना जाता है.

5.लीबिया

5

लीबिया ने 1969 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था और 1974 के निषेध कानून के तहत और भी सख्त उपाय लागू किए गए. यहां आज शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की संलिप्तता वह चाहे उत्पादन हो या फिर तस्करी करते पाए जाने पर लंबी जेल की सजा हो सकती है.

6.मालदीव

6

मालदीव में शराब केवल टूरिस्ट रिसॉर्ट्स में ही उपलब्ध है. स्थानीय लोगों के लिए इसका सेवन या अपने पास रखना वर्जित है. उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है. पर्यटकों को भी स्थानीय द्वीपों या सार्वजनिक स्थानों पर शराब ले जाने से बचना चाहिए.

7.पाकिस्तान

7

पाकिस्तान में गैर-मुसलमानों को लाइसेंस के तहत शराब पीने की अनुमति है लेकिन इस पर कड़े नियम लागू हैं. हालांकि मुसलमानों के लिए शराब पीना गैरकानूनी है और कुछ कानूनों के तहत जुर्माना, कारावास या यहां तक ​​कि कोड़े मारने की सजा भी हो सकती है.

8.सऊदी अरब

8

सऊदी अरब में दुनिया के कुछ सबसे कठोर शराब कानून लागू हैं. 1952 से यहां शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है. नशीले पदार्थों का आयात करना, उन्हें अपने पास रखना और यहां तक ​​कि उनके प्रभाव में पकड़े जाना भी विदेशियों के लिए जेल, सार्वजनिक कोड़े मारने और देश से निकाले जाने का कारण बन सकता है. हालांकि 2024 में देश ने रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में अपना पहला आधिकारिक शराब स्टोर खोलने की घोषणा की थी जो विशेष रूप से गैर-मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए था.

9.UAE

9

यूएई में भी शराब को लेकर सख्त नियम हैं. यहां दुबई और अबू धाबी में सख्त नियमों के तहत गैर-मुसलमानों के लिए शराब की अनुमति है, जबकि शारजाह में इस मामले में जीरो-टॉलरेंस नीति लागू है. सार्वजनिक जगहों पर नशा करना या निर्धारित जगहों के बाहर शराब पीना जुर्माना, कारावास या देश निकाला का कारण बन सकता है.

10.इन देशों में भी सख्त हैं प्रावधान

10

इसके अलावा सोमालिया और यमन जैसे देशों में शराब पीने या बेचने पर पूरी तरह से बैन है और ऐसा करते हुए पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाती है. वहीं मॉरिटानिया और सूडान जैसे देशों में मुस्लिमों पर शराब को लेकर बैन है लेकिन गैर मुस्लिमों को इससे छूट दी गई है, हालांकि सार्वजनिक जगहों पर ऐसा करते हुए पाए जाने पर सजा का प्रावधान है.

