कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

जया पाण्डेय | Jan 06, 2026, 02:00 PM IST
1.कुत्तों की किन नस्लों में जल्दी बढ़ता है मोटापा
यह दुनिया अद्भुत जीवों से भरी हुई है और इनमें से कई जानवर इंसानों के साथ पालतू रूप में रहते हैं. पालतू जानवरों में कुत्ता सबसे आम और पसंदीदा माना जाता है. लेकिन कई बार उम्र बढ़ने के साथ-साथ कुछ कुत्तों में मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है. मोटापा सिर्फ उनकी एक्टिविटी को ही नहीं बल्कि सेहत और उम्र को भी प्रभावित करता है. आज हम आपको कुत्तों की उन नस्लों के बारे में बताएंगे जिनमें मोटापा होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है.
2.मोटापे से ज्यादा जूझती हैं कुत्तों की ये नस्लें
वेटरनरी रिसर्च और एनिमल हेल्थ से जुड़े अध्ययनों के अनुसार कुछ कुत्तों की नस्लों में मोटापा दूसरे नस्लों की तुलना में अधिक देखा जाता है. इनमें पग, बीगल, गोल्डन रिट्रीवर, इंग्लिश स्प्रिंगर स्पैनियल, बॉर्डर टेरियर, लैब्राडोर रिट्रीवर, कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल और कॉकर स्पैनियल जैसी नस्लें शामिल हैं. इन कुत्तों में वजन तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है. खासकर अगर उनकी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान न दिया जाए तो उनमें मोटापा तेजी से बढ़ता है.
3.कुत्तों में क्यों बढ़ता है मोटापा?
कुत्तों में मोटापा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह उनकी आनुवंशिक बनावट होती है. उदाहरण के तौर पर लैब्राडोर रिट्रीवर में एक खास जीन पाया जाता है जो उन्हें ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है. इसके अलावा नसबंदी के बाद कुत्तों के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में बदलाव आ जाता है जिससे कैलोरी जल्दी बर्न नहीं होती. कुछ नस्लों जैसे पग की शारीरिक संरचना भी ऐसी होती है, जो मोटापे को बढ़ावा देती है. साथ ही जरूरत से ज्यादा खाना, घर का बचा-खुचा भोजन देना और पर्याप्त व्यायाम न कराना भी मोटापे की बड़ी वजह बनते हैं.
4.इस उम्र में कुत्तों में बढ़ता है मोटापा
कुत्तों के जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जब उनमें वजन बढ़ने की संभावना और अधिक हो जाती है. मध्य आयु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस दौरान उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं लेकिन अगर भोजन की मात्रा वही रहती है तो वजन तेजी से बढ़ने लगता है. नसबंदी के बाद भूख बढ़ना और मेटाबॉलिज्म का धीमा होना भी मोटापे का कारण बन सकता है. ये बदलाव धीरे-धीरे होते हैं और अक्सर पालतू जानवरों के मालिक इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं.
5.कैसे मोटापे से बच सकता है कुत्ता?
रिसर्च और पशु-स्वास्थ्य रिपोर्ट्स के अनुसार लैब्राडोर रिट्रीवर्स में आनुवंशिक कारणों से मोटापे की समस्या ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनमें भूख से जुड़ा जीन अधिक एक्टिव होता है. वहीं पग और बीगल जैसी नस्लों में शरीर की बनावट, धीमा मेटाबॉलिज्म और भोजन के प्रति ज्यादा लालसा मोटापे के खतरे को बढ़ा देती है. सही डाइट, नियमित व्यायाम और समय-समय पर वेटरनरी जांच से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.
