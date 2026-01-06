कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

3 . कुत्तों में क्यों बढ़ता है मोटापा?

कुत्तों में मोटापा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह उनकी आनुवंशिक बनावट होती है. उदाहरण के तौर पर लैब्राडोर रिट्रीवर में एक खास जीन पाया जाता है जो उन्हें ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है. इसके अलावा नसबंदी के बाद कुत्तों के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में बदलाव आ जाता है जिससे कैलोरी जल्दी बर्न नहीं होती. कुछ नस्लों जैसे पग की शारीरिक संरचना भी ऐसी होती है, जो मोटापे को बढ़ावा देती है. साथ ही जरूरत से ज्यादा खाना, घर का बचा-खुचा भोजन देना और पर्याप्त व्यायाम न कराना भी मोटापे की बड़ी वजह बनते हैं.