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भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना

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भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना

भारत के पास हजारों टन सोने के संसाधन हैं लेकिन उसमें से बहुत कम ही खोजे जा चुके हैं. ऐसे में देश के उन खदानों के बारे में जानिए जो हमें गोल्ड पावर बनाने का माद्दा रखते हैं...

Jaya Pandey | Mar 31, 2026, 02:57 PM IST

1.भारत में कहां-कहां है सोने की खदान?

भारत में कहां-कहां है सोने की खदान?
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भारत खनिज संसाधनों से समृद्ध देश है और यहां सोने के भंडार भी भारी मात्रा में मौजूद हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत के पास हजारों टन सोने के संसाधन हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम हिस्से का ही खनन हो पाया है. यही वजह है कि देश में गोल्ड माइनिंग की अभी भी काफी संभावनाएं मौजूद हैं. आज हम आपको भारत की प्रमुख सोने की खदानों के बारे में विस्तार से बताएंगे.
(Image: AI Generated)

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2.कोलार गोल्ड माइन्स

कोलार गोल्ड माइन्स
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कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में स्थित भारत की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोने की खदान है. इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 19वीं सदी के आखिर में की थी और यह 2001 में बंद हो गई. यह खान दुनिया की सबसे गहरी खदानों में गिनी जाती थी, जहां खनिकों को करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक जाना पड़ता था. यहां से लंबे समय तक बड़े पैमाने पर सोना निकाला गया, लेकिन बाद में बढ़ती लागत और घटते उत्पादन के कारण इसे बंद करना पड़ा.
(Image: Social Media)
 

3.हुट्टी गोल्ड माइन्स

हुट्टी गोल्ड माइन्स
3

हुट्टी गोल्ड माइन्स कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है और यह आज के समय में भारत की सबसे प्रमुख एक्टिव सोने की खदान मानी जाती है. इसका संचालन हुट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड करता है. यहां हर साल सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन नियमित रूप से सोने का उत्पादन होता है. इस क्षेत्र में खनन का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है और यहां आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
(Image: Social Media)

4.सोनभद्र गोल्ड माइन्स

सोनभद्र गोल्ड माइन्स
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सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो 2020 में सोने के संभावित बड़े भंडार की खबरों के कारण चर्चा में आया था. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां कई जगहों पर सोने से जुड़े संसाधनों की पहचान की थी. हालांकि बाद में साफ हुआ कि यह एक अनुमानित संसाधन है, इसे तुरंत खनन योग्य रिजर्व नहीं समझना चाहिए. फिर भी यह क्षेत्र भविष्य में खनन के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
(Image: Social Media)

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5.गणजुर गोल्ड माइन्स

गणजुर गोल्ड माइन्स
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गणजुर गोल्ड प्रोजेक्ट कर्नाटक की सोने की खदान है, जिसे डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड विकसित कर रही है. इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सालों से पर्यावरणीय और प्रशासनिक मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. अभी तक यहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन इसे भविष्य की अहम परियोजनाओं में गिना जाता है.
(Image: Social Media)

6.जोन्नागिरी गोल्ड माइन्स

जोन्नागिरी गोल्ड माइन्स
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जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित एक आधुनिक गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है. यह भी डेक्कन गोल्ड माइंस से जुड़ा है और यहां ओपन-पिट (खुली खदान) तकनीक से खनन की योजना बनाई गई है. हाल में इस प्रोजेक्ट पर काम तेज हुआ है और इसे भारत में गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
(Image: Social Media)

7.लावा गोल्ड माइन्स

लावा गोल्ड माइन्स
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झारखंड के चांडिल में स्थित लावा (या लावा बेल्ट) को भी संभावित सोने की खदान के रूप में देखा जाता है. यहां अभी बड़े स्तर पर खनन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती सर्वे बताते हैं कि इस क्षेत्र में सोने सहित कई खनिज मौजूद हो सकते हैं. भविष्य में तकनीक और निवेश मिलने पर यह क्षेत्र भी महत्वपूर्ण बन सकता है.
(Image: Social Media)

8.रामागिरी गोल्ड फील्ड्स

रामागिरी गोल्ड फील्ड्स
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रामागिरी गोल्ड फील्ड्स आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरानी सोने की खदान है, जहां अंग्रेजों के समय में खनन किया गया था. बाद में यह बंद हो गई, लेकिन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने यहां दोबारा संभावनाएं तलाशने का काम किया है. माना जाता है कि इस क्षेत्र में अभी भी सोने के साथ दूसरे खनिज मौजूद हैं.
(Image: Social Media)

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