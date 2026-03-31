भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना

2 . कोलार गोल्ड माइन्स

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कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में स्थित भारत की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सोने की खदान है. इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 19वीं सदी के आखिर में की थी और यह 2001 में बंद हो गई. यह खान दुनिया की सबसे गहरी खदानों में गिनी जाती थी, जहां खनिकों को करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक जाना पड़ता था. यहां से लंबे समय तक बड़े पैमाने पर सोना निकाला गया, लेकिन बाद में बढ़ती लागत और घटते उत्पादन के कारण इसे बंद करना पड़ा.

(Image: Social Media)

