दुनिया के 'Marine Gatekeeper' हैं ये 8 देश, बिना तेल या गैस बेचे सिर्फ समुद्री रास्तों से करते हैं अरबों की कमाई

4 . मिस्र

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स्वेज नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और यूरोप-एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता देती है. आमतौर पर वैश्विक व्यापार का लगभग 10 से 12 प्रतिशत हिस्सा इसी नहर से गुजरता है. 2023 में मिस्र ने इससे करीब 10 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी. हालांकि 2024 में लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों (जैसे यमन के हूती हमलों) के कारण जहाजों की आवाजाही घटी, जिससे राजस्व में गिरावट आई. फिर भी यह नहर मिस्र के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)