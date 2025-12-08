मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखी, मांगी पार्टी संविधान की कॉपी | वंदे मातरम् पर कल राज्यसभा में चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे समापन | कांग्रेस ने नवजौत कौर सिद्धू को सस्पेंड किया, 500 करोड़ में CM पद वाले बयान के बाद पार्टी ने लिया एक्शन
राजा राम | Dec 08, 2025, 06:01 PM IST
1.मिसाइल क्षमता बेहद मजबूत
भारत की मिसाइल क्षमता पिछले दो दशकों में बेहद मजबूत हुई है. इन हथियारों ने भारत को न सिर्फ पारंपरिक युद्ध में बढ़त दिलाई है, बल्कि सामरिक स्तर पर भी देश की पकड़ को और ज्यादा सख्त बना दिया है.
2.अग्नि-5 (ICBM)
अग्नि-V भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 7,000–8,000 किमी तक जाती है. परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से करीब 24 गुना तेज उड़ान भरती है और किसी भी लक्ष्य को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है.
3.ब्रह्मोस मिसाइल
भारत-रूस की संयुक्त तकनीक से बनी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है. 3700 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और 600 किमी तक की रेंज के साथ यह भूमि, समुद्र और हवा, किसी भी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है.
4.पृथ्वी सीरीज
सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइलें भारत की सबसे भरोसेमंद बैटल-रेडी मिसाइलें हैं. 250 किमी तक की रेंज और बेहद सटीक निशानेबाजी इसकी बड़ी ताकत है.
5.आकाश मिसाइल
DRDO की आकाश मिसाइल 30–45 किमी दूर किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने की क्षमता रखती है. यह भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ मानी जाती है.
6.पिनाका रॉकेट सिस्टम
स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका युद्ध के मैदान में तबाही मचाने वाला हथियार है. 44 सेकेंड में 72 रॉकेट दागने की क्षमता दुश्मन की किसी भी चौकी को पलभर में नेस्तनाबूद कर सकती है.
7.नाग मिसाइल
‘दागो और भूल जाओ’ तकनीक वाली यह एंटी-टैंक मिसाइल टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को मिनटों में खत्म कर देती है. तीसरी पीढ़ी की यह मिसाइल आधुनिक युद्ध में भारत को गंभीर बढ़त देती है.
8.K-4 SLBM
पनडुब्बी से दागी जाने वाली K-4 मिसाइल भारत की सेकंड-स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है. 3,500 किमी की रेंज और परमाणु वारहेड ले जाने की ताकत इसे भारत की सबसे रणनीतिक मिसाइलों में शामिल करती है.