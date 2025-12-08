मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

3 . ब्रह्मोस मिसाइल

3

भारत-रूस की संयुक्त तकनीक से बनी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है. 3700 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और 600 किमी तक की रेंज के साथ यह भूमि, समुद्र और हवा, किसी भी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है.

