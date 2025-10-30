ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 30, 2025, 12:24 PM IST
1.आर्टिफिशियल बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करने वाले देश
आर्टिफिशियल रेनिंग या क्लाउड सीडिंग मौसम नियंत्रक टेक्निक की तरह काम करती है. ये बादल नहीं बनाती बल्कि मौजूदा बादलों को बारिश करवाने में मदद करती है. ऐसा सिल्वर आयोडाइड या नमक जैसे सूक्ष्म कणों को विमान या जमीनी जनरेटर की मदद से नमी युक्त बादलों में छोड़कर किया जाता है. ये कण एक क्षार या नाभिक के रूप में काम करते हैं जिससे जल वाष्प इकट्ठा होकर बड़ी बूंदों का रूप लेते हैं और बारिश के रूप में गिरते हैं.
2.1. चीन
क्लाउड सीडिंग टेक्निक में चीन दुनिया में अग्रणी है. सरकार का लक्ष्य 2025 तक 55 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराना है. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और विमानों के विशाल बेड़े जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुई क्लाउड सीडिंग टेक्निक फसलों की वृद्धि को बढ़ावा देने, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और गंभीर जलवायु समस्याओं खासकर पानी की कमी से जूझ रहे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के समाधान में मदद करती है.
3.2. संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में क्लाउड सीडिंग में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है. इसने 1982 में गंभीर जल संकट और रेगिस्तानी वर्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये प्रयास शुरू किए थे. संयुक्त अरब अमीरात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और साल्ट फ्लेयर्स का उपयोग करता है. राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नियमित रूप से क्लाउड सीडिंग अभियान चलाता है. प्रतिवर्ष लगभग 1,000 घंटे सीडिंग की जाती है.
4.3. अमेरिका
अमेरिका खासतौर पर कैलिफोर्निया, कोलोराडो और टेक्सास जैसे सूखा प्रभावित राज्यों में क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है. यह तकनीक बर्फ के ढेर को बढ़ाने, जल आपूर्ति को बढ़ावा देने और खेतों को सहारा देने में मदद करती है. सार्वजनिक और निजी दोनों ही परियोजनाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पूर्वानुमान और रसायनों से लैस विमानों का उपयोग करती हैं.
5.4. भारत
भारत महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सूखे के दौरान क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है. 2025 में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा द्वारा शहरी प्रदूषण से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया. भारत सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बारिश कराने और धुंध से निपटने के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है। पिछले प्रयासों से किसानों को मदद मिली है, लेकिन अब वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
6.5. थाईलैंड
थाईलैंड ने 1950 के दशक में अपनी रॉयल रेनमेकिंग परियोजना शुरू की. यह दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है. देश कृषि उद्देश्यों, जल प्रबंधन और शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है. नए रसायन और वितरण विधियां उनके संचालन को कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखती हैं. यह परियोजना दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक आदर्श है, जहां सरकारी एजेंसियां नियमित रूप से इस तरह के अभियान चलाती हैं. इस देशों के अलावा रूस और ऑस्ट्रेलिया भी काफी समय से क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं.
