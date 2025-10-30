ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

6 . 5. थाईलैंड

थाईलैंड ने 1950 के दशक में अपनी रॉयल रेनमेकिंग परियोजना शुरू की. यह दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है. देश कृषि उद्देश्यों, जल प्रबंधन और शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है. नए रसायन और वितरण विधियां उनके संचालन को कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखती हैं. यह परियोजना दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक आदर्श है, जहां सरकारी एजेंसियां नियमित रूप से इस तरह के अभियान चलाती हैं. इस देशों के अलावा रूस और ऑस्ट्रेलिया भी काफी समय से क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं.



