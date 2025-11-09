FacebookTwitterYoutubeInstagram
MCD की 12 सीटों पर 30 नवंबर को उपचुनाव, AAP ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की | बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार थमा गया

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 

25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?

ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज

ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज

Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस

नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस

एजुकेशन

एग्जाम की टेंशन को कहो बाय-बाय, AI के इन 7 ट्रिक्स से पढ़ाई होगी सुपर स्मार्ट

आज के दौर में स्टूडेंट्स सिर्फ किताबों और नोट्स पर निर्भर नहीं हैं। टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने एग्जाम की तैयारी को आसान, तेज और कम स्ट्रेसफुल बना दिया है. होमवर्क, नोट्स, टाइम मैनेजमेंट या रिवीजन AI हर स्टेप पर मददगार साबित हो रहा है. 

राजा राम | Nov 09, 2025, 05:49 PM IST

1.स्टडी प्लान

स्टडी प्लान
1

AI स्टूडेंट्स के पिछले रिजल्ट्स और कमजोरियों को देखकर उनके लिए पर्सनल स्टडी शेड्यूल तैयार करता है. इससे पढ़ाई फोकस्ड रहती है और आखिरी समय की भाग-दौड़ कम होती है. 
 

2.स्मार्ट नोट्स और लेक्चर रिकॉर्डिंग

स्मार्ट नोट्स और लेक्चर रिकॉर्डिंग
2

AI ऐप्स लेक्चर को रिकॉर्ड कर छोटे पॉइंट्स में बदल देते हैं. ऐसे नोट्स बाद में आसानी से सर्च किए जा सकते हैं, जिससे रिवीजन तेज और आसान हो जाता है.

3. होमवर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग

होमवर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग
3

किसी भी मैथ्स या साइंस क्वेश्चन पर अटकना अब मुश्किल नहीं. AI स्टेप-बाय-स्टेप सॉल्यूशन देता है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. 
 

4.रिवीजन आसान बनाना

रिवीजन आसान बनाना
4

AI स्मार्ट फ्लैशकार्ड्स और क्विज बनाकर कमजोर टॉपिक्स पर फोकस करता है.

5.टाइम मैनेजमेंट

टाइम मैनेजमेंट
5

AI बताता है कि कब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं और कब ब्रेक लेना चाहिए. इस तरह पढ़ाई और रिलैक्सेशन दोनों बैलेंस रहते हैं. 
 

6.असाइनमेंट और राइटिंग मदद

असाइनमेंट और राइटिंग मदद
6

AI टूल्स असाइनमेंट और निबंध लिखने में स्ट्रक्चर, ग्रामर और क्लैरिटी प्रदान करते हैं. इससे काम जल्दी और बिना स्ट्रेस पूरा होता है.
 

7.स्ट्रेस मैनेजमेंट

स्ट्रेस मैनेजमेंट
7

कुछ AI ऐप्स मेंमेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं. ये गाइडेड मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम होता है. 
 

8.पर्सनल स्टडी पार्टनर

पर्सनल स्टडी पार्टनर
8

AI अब सिर्फ पढ़ाई का टूल नहीं, बल्कि पर्सनल स्टडी पार्टनर बन चुका है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह मार्क्स बेहतर करने के साथ हेल्थ और माइंड को भी बैलेंस रखता है. 

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब
25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस
एग्जाम की टेंशन को कहो बाय-बाय, AI के इन 7 ट्रिक्स से पढ़ाई होगी सुपर स्मार्ट
Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट 
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
